Bank of America – Richtiger Zeitpunkt, um in günstige Aktien zu investieren

Allerdings kehrt sich dieser Trend häufig kurz vor einem Markthoch um – in solchen Phasen schneiden teure Aktien besser ab als günstige. In den letzten sechs Monaten war genau dies der Fall. Doch nun scheint der Markt einen Wendepunkt erreicht zu haben, an dem sich günstige Value-Aktien wieder besser entwickeln als Wachstumswerte, so Subramanian.

Historisch gesehen haben günstige Aktien in der Regel besser abgeschnitten als teurere, erklärte Savita Subramanian, Leiterin der US-Aktien- und quantitativen Strategie bei BofA, in einer aktuellen Analyse. Seit 1986 habe der "Low Forward Price-to-Earnings"-Faktor der Bank den "High Price-to-Earnings"-Faktor jährlich um 4,6 Prozentpunkte übertroffen.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu First Solar Inc!

"Das 'Recovery'-Szenario begünstigt eindeutig Value-Aktien gegenüber Growth-Titeln. Bullenmärkte, die von Wachstumswerten dominiert werden – wie 1999/2000 –, neigen dazu, sich abrupt zugunsten von Value-Werten umzukehren. Die Inflation ist weiterhin hoch. Die Fed könnte ihre Zinserhöhungen beendet haben, und in der Vergangenheit haben Value-Aktien in den sechs Monaten nach der letzten Zinssenkung meist besser abgeschnitten als Growth-Titel", schreibt sie.

In ihrer Analyse listete Subramanian eine Auswahl an Kaufempfehlungen von Bank of America auf, die sich durch ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der erwarteten Gewinne auszeichnen.

Dabei wird das Forward Earnings Yield berücksichtigt. Dies ist eine Kennzahl, die angibt wie hoch die erwarteten Gewinne eines Unternehmens im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs sind. Er wird berechnet, indem der erwartete Gewinn pro Aktie (EPS) für die nächsten 12 Monate durch den Aktienkurs geteilt wird. Ein hoher Forward Earnings Yield deutet darauf hin, dass ein Unternehmen potenziell günstig bewertet ist und gute Renditen bieten könnte.

Aktien mit niedrigerem Kurs-Gewinn-Verhältnis und Forward Earnings Yield-Rate

Ticker Company Sector Forward Earnings Yield FSLR First Solar Information Technology 12.9% CVS CVS Health Health Care 10.7% CHTR Charter Communications Communication Services 10.7% GPN Global Payments Financials 11.4% DAL Delta Air Lines Industrials 11.3% SYF Synchrony Financial Financials 11.0% MET MetLife Financials 11.2% CI Cigna Group Health Care 10.4% HPE Hewlett Packard Enterprise Information Technology 10.2% APTV Aptiv Consumer Discretionary 11.3%

Quelle: Bank of America

First Solar

Ein Name auf der Liste ist First Solar. Die Aktie des Solarenergieunternehmens ist in den letzten zwölf Monaten um rund 1 Prozent gestiegen und weist aktuell eine Forward Earnings Yield von 12,9 Prozent auf.

Im Februar stufte Mizuho die Aktie von Neutral auf Outperform hoch.

"Unsere Einschätzung der Absatzchancen nach 2026 hat sich deutlich verbessert", schreibt Analyst Maheep Mandloi. Er erklärte, dass die Aktie in diesem Jahr bisher aufgrund negativer Marktstimmung rund um die 45X-Steuergutschriften für die US-Produktion von Solaranlagen unterdurchschnittlich abgeschnitten habe. Doch selbst in einem Szenario, in dem diese Steuervergünstigungen 2026 auslaufen, rechnet er mit weniger Gegenwind für First Solar, unter anderem durch Zölle, die der Firma ab 2027 eine bessere Verhandlungsposition verschaffen könnten.

Die 45X-Steuergutschrift für fortschrittliche Produktion wurde durch den Inflation Reduction Act von 2022 eingeführt und gewährt Steueranreize für die Produktion und den Verkauf von Solar- und Windenergiekomponenten, Wechselrichtern und mehr.

Mandloi erhöhte sein Kursziel von 218 US-Dollar auf 259 US-Dollar, was einem potenziellen Kursanstieg von etwa 62 Prozent entspricht.

CVS Health

Die CVS Health-Aktie hat eine Forward Earnings Yield von 10,7 Prozent, liegt aber über die letzten zwölf Monate mit fast 14 Prozent im Minus. Nach einem starken Quartalsbericht legte die Aktie jedoch innerhalb einer Woche um fast 22 Prozent zu.

Nach den aktuellen Ergebnissen stufte Cantor Fitzgerald die Aktie von Neutral auf Overweight hoch. Analystin Sarah James erhöhte ihr Kursziel von 62 US-Dollar auf 71 US-Dollar, was einem Anstieg von fast 8 Prozent über dem letzten Schlusskurs entspricht.

"Wir haben jetzt Beweise, dass sich die Kostenentwicklung stabilisiert hat. Die Angebote für 2025 sollten ausreichen, um die Margen zu verbessern", schreibt James.

Sie fügte hinzu, dass die jüngsten Führungswechsel bei CVS, darunter die Ernennung von David Joyner zum CEO im Oktober, ihre Zuversicht weiter gestärkt haben.

"Wir glauben, dass CVS das richtige Team hat, um die Wende bei Aetna zu schaffen und sich in einem schwierigen regulatorischen und wettbewerblichen Umfeld zu behaupten", erklärt sie.

Charter Communications

Die Aktie von Charter Communications ist im letzten Jahr um 25 Prozent gestiegen und weist eine Forward Earnings Yield von 10,7 Prozent auf.

Im Dezember stufte KeyBanc-Analyst Brandon Nispel die Aktie von Sector Weight auf Overweight hoch und setzte ein Kursziel von 500 US-Dollar, was einem potenziellen Anstieg von rund 39 Prozent entspricht.

"Ohne das ACP-Programm sollten sich die Breitband-Kundenzuwächse 2025 im Vergleich zu 2024 leicht verbessern, und wir sehen ein Wachstum bei ländlichen Kundenanschlüssen", schreibt der Analyst in Bezug auf das Affordable Connectivity Program, das im Juni endete und viele Charter-Kunden betraf.

"Wir glauben, dass die Kosteneffizienz von Charter unterschätzt wird. Das EBITDA sollte wachsen."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die First Solar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 153,7EUR auf Tradegate (17. Februar 2025, 13:45 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 162,23 $ , was eine Steigerung von +1,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!