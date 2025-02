Schock für Investoren – Baidu verliert 2,4 Milliarden Dollar in Minuten!

Die Hongkonger Aktien von Baidu stürzten am Montag ab und vernichteten 2,4 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Was war passiert? Der Gründer des Unternehmens mit der Panda-Tatze im Logo war bei einem wichtigen Wirtschafts-Sympoisum nicht anwesend.

Ist das chinesische Google jetzt in Ungnade gegenüber den Kommunisten gefallen? Niemand weiß das so genau. Was klar ist: Baidu MUSS DeepSeek verwenden. Vielleicht war dies ein Streitpunkt.