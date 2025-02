FORCAM ENISCO Lösungen im Einsatz im neuen Werk der Audi FAW NEV Co. in China (FOTO)

Böblingen/Ravensburg (ots) -



- Audi Meilensteinwerk in China produziert exklusiv für den chinesischen Markt

- Vollständig digitalisiertes Werk mit gesamter Wertschöpfungskette der

Produktion

- Software von FORCAM ENISCO läuft in Presswerk und Lackieranlage



Der Smart Factory-Spezialist FORCAM ENISCO ist Softwarelieferant für das neue

Werk der Audi FAW NEV Company in Changchun, China. Der Standort hat die

Produktion gestartet und ist wichtiger Bestandteil der Strategie von Audi in

China.





Der Standort ist der erste in China, der nur vollelektrische Audi-Modelle aufBasis der PSA-Plattform produziert, beginnend mit der Q6L e-tron-Familie. Diejährliche Produktionskapazität in Changchun soll bei über 150.000 Fahrzeugenliegen. Damit leistet das Werk einen wichtigen Beitrag zur Elektrifizierung desAudi-Produktportfolios in China und setzt neue Standards im gesamtenAudi-Produktionsnetzwerk.Wichtige Merkmale: Das umweltfreundliche Werk umfasst die gesamteWertschöpfungskette der Automobilproduktion und ist mit Presswerk,Karosseriebau, Lackiererei, Fahrzeugmontage und Batteriemontage ausgestattet. Esist vollständig digitalisiert und nutzt das cloudbasierte SAP S/4HANA alseinheitliche IT-Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Daten in allenWartungs-, Logistik- und Fertigungsprozessen. (Siehe Pressemitteilung von AudiFAW NEV, einschließlich Bilder und Video (https://www.audi-mediacenter.com/de/pressemitteilungen/neues-audi-werk-in-china-startet-produktion-von-elektromodellen-16427) )MES-Lösungen von FORCAM ENISCO: Spitzentechnologie für jede Phase der ProduktionDie Teams in Changchun arbeiten sowohl im Presswerk als auch in der Lackierereimit FORCAM ENISCO Software, so genannten "Manufacturing Execution Systems"(MES).- Im Presswerk ist die Lösung MES FLEX(https://forcam-enisco.net/force-mes-flex/) zur Datenerfassung und -analyseund die Übergabe an SAP über ein exklusives Framework zur Datenintegration inSAP/ERP (FDI4SAP) zuständig.- In der Lackieranlage, die sich im Allgemeinen durch komplexe Prozesse z. B.zur Einhaltung von Umweltstandards auszeichnet, ist die Lösung E-MES(https://forcam-enisco.net/emes-by-enisco/) Lösung im Einsatz.Oliver Hoffmann, Geschäftsführer von FORCAM ENISCO, verantwortlich für Vertriebund Marketing: "Das neue Werk der Audi FAW NEV Company in Changchun ist auch fürunser Unternehmen ein Meilenstein. Wir können unser Alleinstellungsmerkmal ineinem sehr wichtigen Automobilmarkt unter Beweis stellen: In jeder Phase derProduktion können wir Unternehmen mit leistungsfähigen Softwarelösungenunterstützen wie kein anderer Anbieter."