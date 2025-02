Diese Aktie ist "der Champion unter den Luxusmarken"

Die Nachfrage nach absolutem Luxus bleibt ungebrochen, unabhängig von makroökonomischen Schwankungen.

Zuversichtlicher Ausblick auf 2025

Das Management zeigt sich optimistisch für das Geschäftsjahr 2025. Laut Berenberg sei die globale Nachfrage stabil, während Branchentrends und Markenattraktivität unverändert blieben.

Hermès plant zudem, mögliche US-Zölle durch Preisanpassungen auszugleichen. "Dank der Stärke des US-Dollars könnte dies sogar einen positiven Effekt auf die Einnahmen haben", so die Analysten.

USA stark – China bleibt unsicher

Die Nachfrage in den USA sei weiterhin robust, wobei das erste Quartal 2025 möglicherweise durch Lagerengpässe begrenzt werde. Hermès plant neue Stores in Phoenix und Nashville, um das Wachstum in den USA weiter voranzutreiben.

Für China sieht das Unternehmen erste Erholungstendenzen, warnt jedoch vor einer unsicheren Entwicklung. "Es ist noch zu früh, um von einer nachhaltigen Erholung zu sprechen", so die Analysten. Das früh gefeierte chinesische Neujahrsfest erschwert zudem eine verlässliche Prognose für das erste Quartal.

Hermès plant für 2025 eine Preiserhöhung von 6 bis 7 Prozent, um die Kosteninflation von 4 bis 5 Prozent auszugleichen. Dennoch erwartet das Unternehmen leichte Belastungen der Bruttomarge und der EBIT-Marge durch Wechselkursbewegungen.

Luxusbranche vor entscheidender Phase

Nach einem starken vierten Quartal in der europäischen Luxusbranche stellt sich nun die Frage, ob dies der Beginn eines neuen Luxuszyklus ist oder lediglich eine Nachholbewegung nach einem schwachen dritten Quartal.

Während sich der US-Markt stark zeigt, bleiben Europa und China schwieriger einzuschätzen. "Die starke Performance im vierten Quartal könnte durch verzögerte Käufe oder Nachholeffekte beeinflusst sein", so Berenberg Research.

Fazit

Die Kaufempfehlung für Hermès bleibt bestehen, und Berenberg sieht in dem Luxusunternehmen eine der stabilsten Investitionen im Sektor. "Die Kombination aus einem einzigartigen Geschäftsmodell, Preismacht und robuster Nachfrage macht Hermès zur besten Wahl unter den Luxusmarken", resümieren die Analysten. Sie bestätigen in der Folge ihre Kaufempfehlung für Hermès und heben das Kursziel für die ADR-Anteile auf 310 US-Dollar an, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 10 Prozent entspricht.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion