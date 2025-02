Abverkauf der Altcoins – XRP und Solana verzeichnen Verluste!

Die Kryptomärkte verzeichneten am Montag deutliche Rückgänge, angeführt von XRP und Solana (SOL), während die US-Börsen aufgrund des Feiertags "Presidents' Day" geschlossen blieben.

XRP verlor in den letzten 24 Stunden 2 Prozent, bleibt aber auf Wochensicht mit einem Plus von 10 Prozent im grünen Bereich. Solana hingegen musste stärkere Verluste hinnehmen und fiel in den letzten sieben Tagen um 10 Prozent, während es innerhalb eines Tages um weitere 3 Prozent absackte. Auch Bitcoin (BTC) konnte sich dem Abwärtstrend nicht vollständig entziehen und verlor 1,1 Prozent.