UNTERNEHMEN vom 17.02.2025 - 15.15 Uhr

DerKosmokrat schrieb vor 1 Stunde

Ich habe nochmal ordentlich aufgestockt heute. Ich hoffe, dass in der heutigen Meldung alle negativen Nachrichten reingenommen wurden. Auch wenn die Nachricht sehr unerfreulich war, die Kursimplosion scheint mir reichlich übertrieben.

Wenn man sich die Finanzkennzahlen in der Vergangenheit anschaut, waren die FYB202 Entwicklungskosten komplett in der Bilanz als immaterielle Vermögenswerte aktiviert. 485 Millionen Euro. Ein Teil davon wird jetzt außerplanmäßig abgeschrieben. Das gute daran ist, es wird in der Nachricht von der "unmittelbar bevorstehenden Markteinführung von FYB202/OtulfiTM4 in den USA" gesprochen, also an den Plänen, die Vermarktung demnächst zu starten, hat sich nichts geändert. Man wird halt voraussichtlich weniger daran verdienen, als ursprünglich geplant.



Als Erinnerung ein Zitat von der Formycon Homepage:

Stelara® ist ein hochpreisiges Arzneimittel. Die Preisspanne reicht von rund 4.500 Euro für eine niedrigdosierte Anwendung in der EU bis zu zirka 19.000 US-Dollar für eine Anwendung in hoher Dosierung in den USA.



So summierten sich die globalen Umsätze 2023 auf ca. 10,9 Milliarden US-Dollar bei anhaltend hohen Zuwachsraten. Dabei bietet die mögliche Anwendung von Ustekinumab in weiteren Indikationen zusätzliches Umsatzpotenzial.



Selbst mit erheblichen Abschlägen schlummert hier ein erhebliches Potential. Der Start der Vermarktung in USA und der Ausblick auf Umsatz und Cash Flow für 2025 im Jahresbericht sollte dem Aktienkurs wieder Aufwind verleihen.