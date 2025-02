Rheinmetall - Aktie im Rampenlicht - 17.02.2025

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,92 % geändert.

Es ist wieder soweit. Anleger können sehen, was die Börsengurus im 4. Quartal ge- und verkauft haben. Wir starten mit den Transaktionen von Nvidia und Warren Buffett, der mit Constellation Brands einen neuen Wert hat.

Der Dax hat am Montag seine Rekordjagd wieder aufgenommen. Nach der Atempause vom Freitag brauchte der deutsche Leitindex ein wenig Anlauf, bevor er erstmals in seiner Geschichte über 22.700 Punkte kletterte. Am frühen Nachmittag stand ein Plus von …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.