Selbstnutzer nicht weiter diskriminieren (FOTO)

Berlin (ots) - Die aktuelle Förderprogramme helfen nicht beim Erwerb von

Wohneigentum, weil sie von energetischen Mehrkosten aufgezehrt werden. Das ist

beim Mietwohnungsbau anders, wie eine neue Studie von empirica zeigt.



Die nächste Bundesregierung muss zu einer Wohnungsbauförderung zurückfinden, die

potenziellen Wohneigentümern wieder eine faire Chance auf den Erwerb eigener

vier Wände gibt. Diese Schlussfolgerung ziehen die Landesbausparkassen aus der

empirica-Studie "Mieter oder Eigentümer - wer wird stärker gefördert?", die

heute auf einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt wurde. Die Untersuchung

kommt zu dem ernüchternden Ergebnis, dass staatliche Hilfen aktuell im

Wesentlichen dem Mietwohnungsbau zugutekommen. Die für potenzielle Selbstnutzer

vorgesehenen KfW-Förderprogramme hingegen verfehlen weitgehend ihre Wirkung, da

sie nicht beim eigentlichen Erwerb helfen, sondern lediglich einen Teil der

Mehrkosten ausgleichen, die durch übergesetzliche Energieeffizienz-Vorgaben an

das Gebäude entstehen.





Die Studie basiert auf einer Gegenüberstellung von bereinigten Barwerten dersteuerlichen Förderung für Vermieter einerseits und der aktuellenZinsvergünstigungen für unterschiedliche KfW-Förderkredite andererseits. Eszeigt sich: Während eine neue Mietwohnung mit mindestens 18.000 Eurosubventioniert wird, unterstützt der Staat den eigentlichen Erwerb vonWohneigentum zur Selbstnutzung bei gutwilliger Interpretation allenfalls mitrund 100 Euro. Anders war es seinerzeit beim Baukindergeld: Unter denselbenAnnahmen ergab sich hier ein Förderbarwert auf Augenhöhe von rund 19.000 Euro."Angesichts der schwächelnden Wohneigentumsbildung sollte die künftigeBundesregierung hier dringend gegensteuern", fordert Axel Guthmann,Verbandsdirektor der Landesbausparkassen und Auftraggeber der Studie. "Esbraucht endlich wieder eine substanzielle Eigentumsförderung ohne Wenn undAber." Sinnvoll wäre aus Sicht von Guthmann zudem ein Erlass oder eineErmäßigung der Grunderwerbsteuer zumindest für Ersterwerbende, besser noch füralle Käufe zur Selbstnutzung. "Kaum etwas hilft so effektiv über dieEigenkapitalhürde hinweg - und durch die sinkende Kreditbelastung zugleich auchüber die Einkommenshürde."Auch Studienautor Reiner Braun, Vorstandsvorsitzender des BerlinerForschungsinstituts empirica, hält es für wohnungspolitisch geboten, dieaktuelle Diskriminierung der Wohneigentumsbildung auszugleichen: "Fast jederneue Eigentümer macht am Ende der Umzugskette eine günstigere Mietwohnung frei",argumentiert Braun. Unterstützung beim Erwerb bräuchten vor allem Familien, weilder Markt für sie keine passenden Mietwohnungen bereithalte. "Und über dieVorteile von Wohneigentum beim Aufbau von Vermögen sollte man gar nicht mehrreden müssen. Der Vorsprung von Selbstnutzern gegenüber Mietern betrug zuletzt -bei gleichem Einkommen - kurz vor dem Ruhestand gut das Fünffache. Das machtsich auch in der Altersvorsorge bezahlt."Was man auch nicht vergessen dürfe: Die Förderung des Mietwohnungsbaus schadeangehenden Eigentümern sogar, weil sie die Baupreise treibe. "Dafür bedarf esunbedingt einer Kompensation", sind sich Braun und Guthmann einig.Eine Zusammenfassung der wesentlichen Studienergebnisse finden Sie hier:LBS-Research - Förderung des Wohneigentums: Unter dem Strich nur wenig wert (https://presse.lbs.de/pressreleases/foerderung-des-wohneigentums-unter-dem-strich-nur-wenig-wert-3369907)Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/35604/5972732OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)