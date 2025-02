Abitibi Metals - Bedeutender Fortschritt in der Explorationsstrategie

Abitibi Metals (WKN A3EWQ3 / CSE AMQ) hat auf seiner Kupfer- und Goldlagerstätte B26 mit dem letzten, vor Kurzem veröffentlichten Ressourcen-Update die enthaltenen Metallmengen auf 307,9 Mio. Pfund Kupfer, 316,9 Mio. Pfund Zink, 168.200 Unzen Gold und 11,6 Mio. Unzen Silber – bzw. 532,3 Mio. Pfund Kupferäquivalent – erhöht. Dieser Anstieg von über 60% soll aber nur ein Zwischenschritt sein, denn die Bohrer haben sich schon während der Ressourcenkalkulierung weitergedreht.

Jetzt ist es dem Unternehmen von CEO Jonathon Deluce gelungen, zusätzliche, sehr vielversprechende Explorationsziele zu identifizieren, indem man neuartige, geophysikalische Techniken einsetzte. Bislang konnten elektrische Untersuchungen nämlich nicht zwischen Mineralisierung und pyritischem/graphitischem Gestein unterscheiden. Neue Tools zur Datenverarbeitung und im Bohrloch durchgeführte Gravitätsuntersuchungen z.B. mit Gravilog verbessern mittlerweile aber die Zielunterscheidung in der Tiefe. Abitibi will diese und andere maßgeschneiderte geophysikalische Verfahren nutzen, um die hochgradige Ausdehnung der B26-Lagerstätte besser untersuchen zu können.

Erste Untersuchungsergebnisse vielversprechend

Bislang hat das Unternehmen bereits eine neue Masse in einer Tiefe von 800 Metern auf der östlichen Seite der B26-Lagerstätte entdeckt. Das deutet, hieß es, auf hohes Potenzial auf starke Sulfid- und Kupferzinkmineralisierung in einem Gebiet hin, das außerhalb der bereits definierten Ressource liegt. Dieses neue Ziel hat einen Durchmesser von 400 bis 500 Metern und Bohrlöcher in der Nähe weisen semimassive Mineralisierung auf.

Darüber hinaus hat Abitibi acht nahe der Oberfläche gelegene Ziele im Streichen von B26 entdeckt, die sich bis in eine Entfernung von 6 Kilometern westlich der Lagerstätte erstrecken. Diese Ziele befinden sich innerhalb des 8,3 km langen, grundstücksübergreifenden Kontakts, der die Lagerstätte B26 beherbergt und in dem in der Vergangenheit nur in begrenztem Umfang Explorationsarbeiten durchgeführt wurden.

Zusätzlich hat das Unternehmen vier neue Ziele im Nordwesten von B26 ausgemacht, die besonders aussichtsreiche Explorationsziele darstellen und sich auf dem gleichen Trend befinden wie die historische Selbaie-Mine.

Für Abitibi-CEO Jonathon Deluce stellt die Entdeckung dieser neuen, vielversprechenden Ziele auf dem B26-Projekt einen bedeutenden Fortschritt in der Explorationsstrategie des Unternehmens dar. Der Einsatz neuartiger Methoden sowie die Neuinterpretation historischer Daten habe es Abitibi Metals erlaubt, die Zielgenerierung zu verbessern und das Verständnis der Lagerstätte und des Potenzials der Liegenschaft insgesamt zu erweitern. Die neuen Ziele würden nun eine überzeugende Gelegenheit auf die Erweiterung der Ressourcen sowie Entdeckungen in bislang nicht untersuchten Gebieten bieten. Auch in Zukunft, so Herr Deluce, werde man angesichts dieser Erfolge bei der Erkundung von B26 deshalb auf modernste geophysikalische Techniken setzen.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Abitibi Metals Corp hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Abitibi Metals Corp. beeinflussen könnte. Darüber hinaus besteht zwischen Abitibi Metals Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Abitibi Metals Corp. berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.