Vorstandswechsel in der Personenversicherung: Degenhard Meier folgt auf Hans Olav Herøy (FOTO)

Coburg (ots) - Vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Aufsichtsrat der HUK-COBURG Dr.

Degenhard Meier (49) in den Vorstand der HUK-COBURG berufen. Mit Wirkung zum

1.10.2025 wird der gebürtige Münchner das Personenversicherungsgeschäft, wozu

die HUK-COBURG Krankenversicherung und die HUK-COBURG Lebensversicherung zählen,

verantworten. Er folgt in dieser Funktion auf Dr. Hans Olav Herøy (62), der in

den Ruhestand wechselt.



"Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, Dr. Degenhard Meier zur

HUK-COBURG zurückzuholen und mit ihm einen ausgewiesenen und sehr breit

aufgestellten Versicherungsexperten gewonnen zu haben", erläutert der

Aufsichtsratsvorsitzende Professor Dr. Heinrich R. Schradin. "Zugleich bedanke

ich mich bei Dr. Hans Olav Herøy für die geleistete Arbeit. Ihm ist es in den 16

Jahren seiner Vorstandstätigkeit gelungen, für die HUK-COBURG

Krankenversicherung und HUK-COBURG Lebensversicherung unter herausfordernden

Bedingungen im Kranken- und Altersvorsorgesektor innovative Produkte zu

entwickeln und die Marktposition in ihrem Marktsegment deutlich auszubauen. Für

den neuen Lebensabschnitt wünsche ich ihm alles Gute".





