Horizon Robotics: Diese Aktie hebt im Windschatten von BYD und VW ab!

Das Kerngeschäft von Horizon Robotics liegt in der Entwicklung von KI-Chips und -Algorithmen für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonomes Fahren (AD). Mit ihrer proprietären Brain Processing Unit (BPU) und der Horizon Journey™-Serie bieten sie energieeffiziente Rechenlösungen, die speziell für den Einsatz in intelligenten Fahrzeugen konzipiert sind.

Im Oktober 2022 ging Horizon Robotics eine bedeutende Partnerschaft mit der Volkswagen AG ein. Gemeinsam gründeten sie das Joint Venture "Carizon" in China, wobei Volkswagen eine Investition von etwa 2,4 Milliarden Euro tätigte und eine 60-prozentige Mehrheitsbeteiligung hält. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Entwicklung integrierter Hard- und Softwarelösungen für automatisiertes Fahren, die speziell auf den chinesischen Markt zugeschnitten sind.

Ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte war der erfolgreiche Börsengang im Oktober 2024 an der Hongkonger Börse. Dabei erzielte Horizon Robotics einen Erlös von 696 Millionen US-Dollar, wobei prominente Investoren wie die Alibaba Group und Baidu als Ankeraktionäre auftraten.

Horizon Robotics arbeitet kontinuierlich daran, die Entwicklung und Kommerzialisierung von KI-Technologien im Automobilsektor voranzutreiben. Durch Partnerschaften mit globalen Unternehmen wie Volkswagen und Continental sowie die Bereitstellung fortschrittlicher KI-Lösungen trägt das Unternehmen maßgeblich zur Transformation der Automobilindustrie hin zu intelligenten und autonomen Fahrzeugen bei.

Eng verbandelt mit BYD

Horizon Robotics und der chinesische Autobauer pflegen eine enge Partnerschaft im Bereich der intelligenten Fahrassistenzsysteme. Seit 2021 arbeiten beide Unternehmen zusammen, wobei BYD in mehreren Fahrzeugmodellen die Journey™-Serie von Horizon Robotics integriert hat. Ein bedeutender Meilenstein dieser Kooperation ist die geplante Serienproduktion von BYDs eigener Bird's Eye View (BEV) Perception-Lösung, die auf dem Journey™ 5 Prozessor von Horizon Robotics basiert. Diese Lösung zielt darauf ab, das Fahrerlebnis durch fortschrittliche Assistenzfunktionen sicherer und komfortabler zu gestalten.

Im November 2024 wurde bekannt, dass BYD plant, den neuesten Prozessor von Horizon Robotics, den Journey™ 6, in mehreren Modellen bis 2025 zu implementieren. Diese Integration soll fortschrittliche autonome Fahrfunktionen in Mittel- und Oberklassefahrzeugen von BYD ermöglichen.

BYD-Gründer und Vorstandsvorsitzender Wang Chuanfu betonte im vergangenen Jahr bei einer Veranstaltung von Horizon Robotics, dass Halbleiter eine entscheidende Rolle für die Zukunft der Elektrofahrzeuge spielen werden. Daher spielt Horizon Robotics eine entscheidende Rolle bei BYD neuem Clou.

"God's Eye"

BYD hat kürzlich sein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem namens "God's Eye" vorgestellt. Dieses System soll in einer Vielzahl von Modellen zum Einsatz kommen, einschließlich preisgünstiger Fahrzeuge wie dem Seagull, der für etwa 69.800 Yuan (ca. 9.250 Euro) erhältlich ist.

Das "God's Eye"-System wird in drei Varianten angeboten:

God's Eye A (DiPilot 600): Für Luxusmodelle mit drei LiDAR-Sensoren.

God's Eye B (DiPilot 300): Für Premium-Modelle mit einem LiDAR-Sensor.

God's Eye C (DiPilot 100): Für erschwinglichere Modelle mit einer Kombination aus Kameras, Millimeterwellen- und Ultraschallsensoren.

Dieses System ermöglicht Funktionen wie autonomes Fahren auf Autobahnen, automatisches Einparken und Navigieren im Stadtverkehr. BYD plant, diese Technologien ohne zusätzliche Kosten in seinen Fahrzeugen bereitzustellen, was einen bedeutenden Schritt zur Demokratisierung fortschrittlicher Fahrassistenzsysteme darstellt.

Goldman Sachs rechnet mit kräftigen Umsatzanstieg!

"Da große Autohersteller erneut versuchen, intelligentes Fahren in günstigere Autos zu bringen, sind wir zuversichtlich, dass Horizon Robotics als einer der führenden Anbieter von Chips für intelligentes Fahren in China mit seiner neuen Chipsatzserie Journey 6 weitere Design-Siege erzielen kann", heißt es in einer Analyse zu Horizon Robotics. Die Experten erwarten, dass die Journey 6-Serie von 3 Prozent des Umsatzes des Chipherstellers in diesem Jahr auf 40 Prozent im Jahr 2027 wachsen wird und empfehlen die Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 6,95 Hongkong-Dollar (0,85 Euro).

Nach einem fulminanten Börsenstart ist es zunächst wieder ruhig geworden um die Aktie von Horizon Robotics. Mit den ersten Gerüchten um "God's Eye" von BYD ist der Kurs aber aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie fast verdoppelt.

Mein Tipp: Das Kursziel von Goldman Sachs hat die Aktie von Horizon Robotics schon fast in Lichtgeschwindigkeit überboten. Daher sollten Anleger eine Beruhigung im Kurs abwarten und erst dann eine erste Position aufbauen. Mit den Partnern BYD, Volkswagen und Continental im Rücken haben die Chinesen das Zeug, eine führende Rolle im Bereich autonomes Fahren einzunehmen.

