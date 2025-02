Deutsche Indizes überflügeln S&P 500: MDAX und DAX mit starken Gewinnen!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

S&P 500 Top- und Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die deutschen Aktienindizes deutliche Kursgewinne. Der DAX, der wichtigste deutsche Leitindex, steht aktuell bei 22.791,70 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,29%. Noch stärker zeigt sich der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, mit einem Anstieg von 1,79% auf 28.157,57 Punkte. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, legt um 1,02% zu und erreicht 14.970,71 Punkte. Der TecDAX, der sich auf Technologiewerte konzentriert, steigt um 0,99% auf 3.875,49 Punkte. Im Vergleich dazu zeigt der US-amerikanische S&P 500 eine verhaltenere Entwicklung. Der Index, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, notiert bei 6.128,45 Punkten und verzeichnet ein moderates Plus von 0,24%. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes heute eine stärkere Performance im Vergleich zum S&P 500, was auf eine positive Stimmung am deutschen Aktienmarkt hindeutet. Insbesondere der MDAX hebt sich mit seinem deutlichen Anstieg hervor.Rheinmetall führt die DAX-Werte mit einem beeindruckenden Anstieg von 14,17% an, gefolgt von Siemens Energy mit 3,67% und Münchener Rück, die um 2,58% zulegte.Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten.Im Gegensatz dazu verzeichnet Symrise einen Rückgang von 0,50%, während Sartorius Vz. um 0,89% fiel. Vonovia hat mit einem Minus von 1,56% die schlechteste Performance unter den DAX-Werten.Im MDAX sticht ThyssenKrupp mit einem beeindruckenden Plus von 21,14% hervor, gefolgt von HENSOLDT mit 14,08% und Delivery Hero, das um 6,50% zulegte. Diese Werte zeigen eine bemerkenswerte Stärke im Vergleich zu den MDAX-Flopwerten.Die Flopwerte im MDAX sind LEG Immobilien mit einem Rückgang von 1,66%, Aroundtown, das um 2,14% fiel, und TAG Immobilien, das mit einem Minus von 2,17% abschloss.Die SDAX-Werte werden von der RENK Group angeführt, die um 17,54% zulegte, gefolgt von Medios mit 8,40% und Alzchem Group, die um 4,69% stieg. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten im SDAX.Die Flopwerte im SDAX sind PATRIZIA mit einem Rückgang von 1,83%, Borussia Dortmund, das um 2,42% fiel, und Formycon, das mit einem dramatischen Minus von 33,94% abschloss.Im TecDAX zeigt HENSOLDT eine starke Leistung mit einem Anstieg von 14,08%, gefolgt von Bechtle mit 4,55% und United Internet, das um 3,70% zulegte. Diese Werte heben sich deutlich von den TecDAX-Flopwerten ab.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Nordex mit einem Rückgang von 1,22%, SUESS MicroTec, das um 1,43% fiel, und Formycon, das ebenfalls mit einem Minus von 33,94% zu kämpfen hat.Im S&P 500 zeigt Cboe Global Markets eine unveränderte Performance von 0,05%, was es sowohl zum Top- als auch zum Flopwert macht.