US-Außenminister Rubio führt erste Gespräche in Saudi-Arabien

Laut Kreml nimmt an diesen Gesprächen am Dienstag in Saudi-Arabien mit Rubio und dessen Team neben Lawrow auch Juri Uschakow teil, der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin. Es gehe um eine Vorbereitung möglicher Verhandlungen zur Lösung des Ukraine-Konflikts und eines Treffens der Präsidenten beider Länder, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Gesprächsthema sei ein ganzer Komplex von Fragen zur Wiederherstellung der russisch-amerikanischen Beziehungen.

RIAD (dpa-AFX) - US-Außenminister Marco Rubio ist offiziellen Angaben zufolge in Saudi-Arabien von Kronprinz Mohammed bin Salman empfangen worden. Die staatliche Nachrichtenagentur SPA veröffentliche Bilder des Treffens, bei dem auch Außenminister Faisal bin Farhan anwesend war. Dem saudischen Nachrichtensender Al-Arabija zufolge sollte auch der russische Außenminister Sergej Lawrow eintreffen zu Gesprächen mit Rubio über Russlands Krieg in der Ukraine.

Rubio hatte vorab gesagt, dass er sich zusammen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz in Saudi-Arabien mit Vertretern Russlands treffen wolle. Bei den Gesprächen in Saudi-Arabien werden weder Vertreter der Ukraine noch der Europäer mit am Tisch sitzen.

Selenskyj nimmt nicht teil und will Ergebnis nicht anerkennen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will mögliche Absprachen zwischen den USA und Russland zum Krieg in seinem Land daher nicht hinnehmen. "Die Ukraine betrachtet jegliche Verhandlungen über die Ukraine ohne die Ukraine als solche, die kein Ergebnis haben", sagte Selenskyj im Gespräch mit Journalisten bei einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er erklärte, dass die Ukraine nicht über das amerikanisch-russische Treffen an diesem Dienstag in Saudi-Arabien unterrichtet sei und auch nicht daran teilnehmen werde.

"Und wir können keine Dinge oder Vereinbarungen über uns ohne uns anerkennen. Und wir werden solche Vereinbarungen nicht anerkennen", sagte der Staatschef der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zufolge in Abu Dhabi.

Wegen des Krieges zuletzt kaum noch Kontakte



Wegen des Kriegs in der Ukraine waren die Beziehungen zwischen den USA und Russland in den vergangenen Jahren fast zum Erliegen gekommen. Vergangene Woche hatte US-Präsident Donald Trump dann überraschend Putin angerufen und über eine mögliche Beendigung des russischen Angriffskriegs gesprochen. Die beiden vereinbarten den Beginn von Verhandlungen und auch ein persönliches Treffen. Rubio und Lawrow telefonierten ebenfalls miteinander.

Zusätzlich zur Ukraine dürfte es bei Rubios Besuch in dem Königreich auch um den Vorschlag von Trump gehen, die Palästinenser aus dem Gazastreifen in andere Länder umzusiedeln. Die arabischen Staaten der Region wie Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien lehnen solche Pläne strikt ab.

Zuvor hatte Rubio an der Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen und dann in Israel unter anderem Ministerpräsident Benjamin Netanjahu getroffen. Nach seinem Stopp in Saudi-Arabien ist auch ein Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant./jot/DP/jha