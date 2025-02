ATX legt zu

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag zugelegt. Der Leitindex ATX stieg um 0,58 Prozent auf 4.107,42 Punkte. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,60 Prozent bei 2.052,88 Einheiten.

Börsianer sprachen allerdings von einem eher impulsarmen Wochenstart. An den US-Börsen wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt und die asiatischen Märkte zeigten sich nur wenig bewegt.

Auch datenseitig fanden sich zu Wochenbeginn kaum kursrelevante Veröffentlichungen auf der Agenda. In der vergangenen Woche lag das datenseitige Interesse in den USA, nun richtet sich der Blick auf Europa, wobei vor allem Stimmungsindikatoren zu beachten sind, hieß es in einem Helaba-Kommentar. Den Auftakt gibt am Dienstag die ZEW-Umfrage.

Zudem gestaltete sich auch die Meldungslage zu Unternehmen in Österreich bis auf Analystenkommentare dünn. So haben die Wertpapierexperten der Erste Group ihre Bewertung für die Aktien von Wienerberger von "Hold" auf "Accumulate" angehoben. Das Kursziel für die Papiere des weltgrößten Ziegelherstellers wurde von 35,5 auf 36,5 Euro erhöht. Wienerberger-Aktien schlossen 0,7 Prozent tiefer bei 32,84 Euro.

Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Rosenbauer von 43 auf 45 Euro angehoben. Die "Buy"-Bewertung beließ das Expertenduo Fabio Hölscher und Marc-René Tonn nach den jüngsten Ergebnissen des Feuerwehrausrüsters unverändert. Rosenbauer-Papiere stiegen um 3,2 Prozent auf 39,20 Euro.

Gut nachgefragt zeigten sich Aktien aus dem Öl-Sektor. Schoeller-Bleckmann zogen um 2,9 Prozent an. OMV stiegen um knapp ein Prozent und knüpften damit an die klaren Freitagesgewinne an. Bei den Versorgern konnten EVN um 2,6 Prozent gewinnen, während Verbund gut ein Prozent nachgaben.

Kursgewinne gab es mehrheitlich auch bei den Bankaktien. Bawag verbesserten sich um 1,4 Prozent und Erste Group schlossen 0,8 Prozent höher. Raiffeisen gaben hingegen um 1,4 Prozent nach.

Angeführt wurde die Gewinnerliste von Zumtobel . Die Aktien des Leuchtenherstellers kletterten um 6,4 Prozent nach oben. Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich AT&S mit einem Minus in Höhe von 2,5 Prozent./ger/ste/APA/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 23,35 auf Tradegate (17. Februar 2025, 18:05 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +8,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,38 %. Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 13,35 Mrd.. OMV zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5500 %.