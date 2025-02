KT&G beschleunigt den Sprung in die „globale Spitzengruppe" durch Stärkung der globalen, auf den Betrieb ausgerichteten Kernwettbewerbsfähigkeit

- Rekordergebnisse in Europa und an anderen globalen Standorten, Steigerung der Kernwettbewerbsfähigkeit durch ertragsorientiertes qualitatives Wachstum

SEOUL, Südkorea, 18. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Die KT&G Corporation (KRX: 033780) („KT&G" oder das „Unternehmen") gab seine Jahresergebnisse für 2024 bekannt und meldete einen Umsatz von 5,91 Billionen KRW und einen Betriebsgewinn von 1,185 KRW. Der Umsatz von KT&G stieg im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 % und markierte damit einen neuen Rekord für das Unternehmen. Der Betriebsgewinn verzeichnete aufgrund der höheren Rentabilität des Kerngeschäfts und der Optimierung der Finanzstruktur sogar ein noch höheres Wachstum von 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die Geschäftsentwicklung von KT&G im Jahr 2024 wurde von der Rekordentwicklung des globalen Zigarettensegments getragen. KT&G verzeichnete ein Allzeithoch beim weltweiten Verkaufsvolumen, das im Jahresvergleich um 10,3 % wuchs, was auf das Umsatzwachstum zurückzuführen ist, das sich auf die Flaggschiffmarke ESSE konzentrierte. Das Umsatzwachstum war sowohl in Europa als auch weltweit zu verzeichnen, selbst in Märkten, in denen KT&G erst 2024 Fuß fasste, darunter Rumänien, Spanien, Portugal und Andorra. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 28 % aufgrund des gestiegenen Verkaufsvolumens, und der Betriebsgewinn stieg im Jahresvergleich um 84,2 %, was das qualitative Wachstum stärkte.

KT&G plant, seinen Trend in der Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 fortzusetzen, indem es die Wettbewerbsfähigkeit seines Kerngeschäfts rund um den globalen Betrieb stärkt. Für die weitere globale Expansion gründete KT&G Büros und Unternehmen an 10 Standorten weltweit, darunter in Europa, Indonesien, Taiwan, Russland und Kasachstan. Das Unternehmen beschäftigt 5.463 Mitglieder in 148 Ländern. KT&G strebt an, seine Marktpräsenz in Europa innerhalb des Jahres zu erweitern und seinen Aufstieg in die „globale Spitzengruppe" weiter zu beschleunigen.

Auch die Aussichten für den Finanzmarkt sind positiv. HSBC, eine weltweit tätige Investmentbank, prognostiziert, dass die starke Entwicklung des Absatzes von Tabakwaren in Übersee dank der Marktexpansion anhalten dürfte und empfiehlt eine Kaufempfehlung. Die in Hongkong ansässige globale Investmentgruppe CLSA gibt an, dass sich der Wachstumstrend von KT&G fortsetzen wird, da das Unternehmen aktiv an der Erweiterung von Vertriebskanälen und der Erschließung neuer Märkte arbeitet. CLSA hat KT&G weiterhin mit „Outperform" bewertet.

KT&G ist ein führendes koreanisches Unternehmen, das auf dem heimischen Markt für brennbare Zigaretten, rauchfreie Produkte NGP (Next Generation Products) und gesundheitsfördernde Lebensmittel die klare Nummer eins ist. KT&G erhielt vier Jahre in Folge ein AA MSCI ESG-Rating, ein Top-Rating in der Branche; das globale Kapitalmarktunternehmen MSCI stuft KT&G seitdem als ESG-Leader" ein. KT&G wurde auch in die höchste Stufe der Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), den „DJSI World Index", aufgenommen und hat sich damit als führendes ESG-Unternehmen fest etabliert. Darüber hinaus erkennen globale Ratingagenturen die finanzielle Stabilität von KT&G an; S&P und Moody's bewerteten das Unternehmen mit „A- (Stable)" bzw. „A3 (Stable)".

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2316472/5168341/KT_G_Logo.jpg

