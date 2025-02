Abu Dhabi will Handel und Investitionen mit China weiter ausbauen

Da der bilaterale Handel zwischen China und den VAE bis zum Jahr 2030 voraussichtlich 200 Milliarden US-Dollar erreichen wird, stärkt Abu Dhabi seine Position als wichtiges Tor für chinesische Investitionen im Nahen Osten und darüber hinaus. Das Emirat beherbergt bereits viele der 6000 chinesischen Unternehmen, die in den VAE in Schlüsselsektoren wie Technologie, Finanzdienstleistungen und Energie tätig sind.

Die hochrangige Delegation besteht aus rund 140 hochrangigen Beamten sowie Führungskräften aus Regierung und Privatwirtschaft, darunter Abu Dhabi Global Market (ADGM), Abu Dhabi Investment Office (ADIO), Abu Dhabi Customs, Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry (ADCCI), ADNOC, Mubadala, KEZAD, Hub71 und große Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftssektoren.

Während des Besuchs, der am Montag, 17. Februar 2025, beginnt, wird die Wirtschaftsdelegation aus Abu Dhabi mit hochrangigen Regierungsvertretern sowie wichtigen Unternehmen und Investoren in Peking, Shanghai, Shenzhen sowie Hongkong zusammentreffen, um Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden und die strategischen Beziehungen zu den chinesischen Partnern zu fördern.

Die Delegation unter der Leitung Seiner Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender der ADDED, wird mehr als 20 bilaterale Treffen mit hochrangigen Regierungsvertretern, darunter H.E. Chen Jining, Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas und Parteisekretär von Shanghai, H.E. Yin Yong, der Bürgermeister von Peking, H.E. Gong Zheng, Bürgermeister von Shanghai, H.E. John Lee, Regierungschef von Hongkong abhalten. Sie wird auch mit Führungskräften und Vertretern des öffentlichen und privaten Sektors zusammentreffen, um die Zusammenarbeit zu verbessern und Talente, Unternehmen sowie Investitionen anzuziehen, damit sie in Abu Dhabi wachsen, gedeihen und expandieren können.