(In der Überschrift wurde die Meldungsbezeichung in Pressestimme geändert.)

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu europäischen Friedenstruppen:

Wenn es um internationale Friedenstruppen in der Ukraine geht, muss der Grundsatz gelten: Es ist nicht akzeptabel, dass Trump den Frieden allein aushandeln will, die Europäer ihn aber womöglich ohne die USA militärisch absichern sollen. Dass genau das nicht passieren darf, ist ein Gebot der Logik und auch der Menschenkenntnis. Europa kann Trump nicht vertrauen. Wer sein Agieren in der Ukraine-Politik beobachtet, muss befürchten: Trump wird sich nur dann für die Sicherheit europäischer Truppen interessieren, wenn sie Seite an Seite mit US-Soldaten in der Ukraine stehen sollten./yyzz/DP/mis