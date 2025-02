Musk stellt neue Version seines Chatbots Grok vor

HeikoEll schrieb 15.02.25, 10:30

Zumindest habe ich jetzt einen Grund gefunden:



Gestern wurden in den US-Senat 2 Gesetzes-Entwürfe eingebracht!



1. Der Gesetzentwurf: Eliminating Lavish Incentives to Electric (ELITE) Vehicles Act (S. 541): Dieser beinhaltet die komplette Abschaffung aller Kaufanreize für neue BEVs (7500 USD) und gebrauchter BEVs (bis 4.000 USD)



2. Der Gesetzentwurf: Fair Sharing of Highways and Roads for Electric Vehicles (Fair SHARE) Act!



Dieser beinhaltet die Kernbotschaft, dass alle BEVs beim Verkauf eine Zusatzsteuer in Höhe von 1.000 USD erhalten, da BEVs keinerlei Beitrag am Highway-Trust-Fond leisten! Dieser speist sich aus 18,4 Cent pro Gallone Benzin und 24,4 Cent pro Gallone Diesel zwecks Infrastrukturverbrsserungen und Reparaturen!



Die Entwürfe wurden von den Senatoren Barrasson (Rep) und Fischer (Rep) eingereicht!