Elmos gibt vorsichtigen Ausblick für das neue Jahr

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Das Chipunternehmen Elmos rechnet im laufenden Jahr mit stagnierenden Umsätzen. 2025 würden Kunden ihre Bestände zunächst weiter abbauen, teilte Elmos am Dienstag in Leverkusen mit. Zudem verwies das Unternehmen auf die derzeitigen geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten. Der Umsatz dürfte daher in der Mitte der Spanne bei 580 Millionen Euro liegen, die Schwankungsbreite sieht Elmos dabei bei plus/minus 30 Millionen Euro. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht das Management bei 23 Prozent plus/minus drei Prozentpunkte. Dagegen sollen sich die Mittelzuflüsse im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern. Die Geschäfte sollen dabei in der zweiten Jahreshälfte anziehen.

2024 erhöhte sich der Umsatz um 1,1 Prozent auf 581,1 Millionen Euro, wie es weiter hieß. Das Ebit verbesserte sich um 14,6 Prozent auf 172,6 Millionen Euro. Bereinigt um Sonderefffekte ging das operative Ergebnis jedoch zurück, die entsprechende Ebit-Marge sank um 1,1 Prozentpunkte auf 25,1 Prozent. Damit erreichte das Unternehmen seine Ziele für das vergangene Jahr. Analysten hatten sich beim Umsatz leicht mehr erhofft. Unter dem Strich verdiente Elmos 128,7 Millionen Euro, nach 99,1 Millionen Euro im Vorjahr. Beim Ergebnis profitierte das Unternehmen von dem Verkauf seiner Waferfertigung./nas/stk