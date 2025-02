Weiter auf Rekordkurs

DEUTSCHLAND: - REKORDKURS - Mit einer neuerlichen Höchstmarke könnte der deutsche Leitindex Dax am Dienstagmorgen in den Handel gehen. Der Broker IG taxierte den Index knapp zwei Stunden vor dem Handelsstart mit 22.815 Punkten leicht über der Rekordmarke vom Wochenauftakt von 22.804 Zählern. Am Montag hatte der Dax im Verlauf immer mehr zugelegt, auch wegen einer Rally bei Rüstungskonzernen. "Damit blieben die zunächst vermuteten leichten Gewinnmitnahmen aus", schrieb Analyst Martin Utschneider von Finanzethos in einem Marktausblick. "Für den heutigen Dienstag ist daher wieder mit weiter ansteigenden Notierungen zu rechnen".

USA: - KEIN HANDEL - In den Vereinigten Staaten wurde am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Am vergangenen Freitag hatte der Dow Jones Industrial auf hohem Niveau konsolidiert, während die Technologietitel an der Nasdaq angezogen hatten.

ASIEN: - GEMISCHT - Die asiatischen Börsen zeigten am Dienstag eine unterschiedliche Tendenz. In Hongkong legte der Hang Seng zuletzt um 0,9 Prozent zu, nachdem ein Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und Vorständen der großen Tech-Firmen am Vortag die Erwartung einer stärkeren Unterstützung des privaten Sektors geweckt hatte. Der CSI 300 mit den chinesischen Festland-Aktien konnte dem aber nicht folgen, er lag zuletzt mit einem halben Prozent im Minus. Während der japanische Nikkei-225 0,4 Prozent an Wert gewann, gab es in Australien Verluste nach einer Zinssenkung.

DAX 22.798,09 +1,26%

XDAX 22.849,09 +1,52%

EuroSTOXX 50 5.519,83 +0,48%

DJIA 4.4546,08 -0,37%

S&P 500 6.114,63 -0,01%

NASDAQ 100 22.114,69 +0,38%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 131,73 -0,30%

DEVISEN:



Euro/USD 1,0455 -0,27

USD/Yen 152,00 +0,39

Euro/Yen 158,92 +0,12



BITCOIN:



Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 95.616 -0,16%



ROHÖL:



Brent 75,39 +0,17 USD WTI 71,44 +0,71 USD °

