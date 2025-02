Super Copper erhält auf seinem Vorzeige-Projekt mehrere hochgradige Kupferergebnisse – bis zu 10,3 % Cu

- Insgesamt 46 Gesteinsschürfproben mit >1,0 % Cu, dies zeigt eine weitverbreitete hochgradige Oxid-Kupfermineralisierung quer über die Liegenschaft in einem renommierten Kupfergebiet in Chile auf

- Beträchtliche Silber (Ag)-Werte (bis zu 296 Gramm pro Tonne [g/t]) gehen mit fast allen Proben mit hohem Cu einher

18. Februar 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / SUPER COPPER CORP. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) („Super Copper“ oder das „Unternehmen“) – ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen – freut sich, die Ergebnisse seines neuen anfänglichen Phase-1-Feldprogramms auf seiner Vorzeige-Liegenschaft Cordillera Cobre bekannt zu geben, die nordöstlich von Copiapo im zentralen Norden von Atacama in Chile liegt (Abbildung 1). Auf der gesamten Liegenschaft wurden ausgewählte Gesteinsschürf- und Beschaffenheitsprobenahmen ausgeführt, die mehrere Zonen mit einer Kupfer-Silbermineralisierung sowie vorteilhafte Strukturen und günstige Lithologien erprobten, um die Bewertung des Gehalts und der Kontinuität bei einigen dieser Zonen zu beginnen.

Das Programm lieferte mehrere hochgradige Kupferergebnisse, wobei 46 von 122 Gesteinsschürfproben 1 % Cu überstiegen, darunter Höchstwerte von bis zu 10,3 % Cu und 296 g/t Ag (Tabelle 1 und 2). Eine nachverfolgende Exploration ist derzeit in Planung und wird mindestens eine zusätzliche Probenahme, Schürfgrabungen sowie geophysikalische Untersuchungen am Boden und von der Luft aus umfassen. Bei einer Reihe dieser Zielgebiete werden daraufhin abhängig von Zeit und Finanzierung Probebohrungen folgen.

Tabelle 1: Wertebereiche der Kupferergebnisse aus Gesteinsproben.

Wertebereich Probenanzahl Anzahl der mineralisierten Zonen >5 % 11 5 1 – 5 % 35 5 0,5 – 1 % 5 3 0,1 – 0,5 % 14 3 <0,1 % 57 5

Abbildung 1: Lage der Liegenschaft Cordillera Cobre

Tabelle 2: Einzelheiten zu den Kupferergebnissen von >5 % aus Schürfproben bei Cordillera Cobre

Proben-ID Mineralisierte Zone Probenart Kupfergehalt (%) Silbergehalt (g/t) K089744 El Alto Ausbiss 10,30 296,0 K089738 Mine Anima Lesestein 8,23 64,9 K089758 Calcite Hill Lesestein 7,47 42,4 K089750 El Alto Ausstrich 7,34 164,0 K089832 Cu Tuffs Ausbiss 7,09 27,5 K089722 Eastern Mine Ausbiss 6,86 34,0 K089745 El Alto Lesestein 6,58 143,0 K089839 Mine Anima Lesestein 6,09 17,1 K089807 N/A Ausbiss 5,98 42,6 K089846 El Alto Ausbiss 5,64 63,7 K089742 El Alto Lesestein 5,20 119,0

Abbildung 2: Kupfermineralisierung bei der Zone Alto.

Abbildung 3: Mineralisierte Zonen und Alteration bei der Liegenschaft Cordillera Cobre.





Anmerkungen des CEO

„Die Ergebnisse unserer ersten Phase der Exploration auf unserer Vorzeige-Liegenschaft sind vielsprechend. Die Identifizierung mehrerer hochgradiger Kupferproben von über 5 % Cu – mit einem Höchstwert von 10,3 % Cu – an der Oberfläche ist ein seltenes und überzeugendes Anzeichen eines mineralisierten Systems. Das Vorliegen einer weitverbreiteten Kupfermineralisierung in einer Tier-1-Jurisdiktion verstärkt unser Vertrauen in die Skalierbarkeit des Projekts. Unsere nächsten Schritte werden sich auf die geophysikalischen Untersuchungen und Bohrungen konzentrieren, um die Kontinuität einer unserer Meinung nach womöglich bedeutenden Kupferentdeckung in einer der ertragreichsten Bergbaugebiete der Welt zu definieren und ihr volles Potenzial freizuschalten“, so Zachary Dolesky, CEO von Super Copper Corp.

Überblick über das Explorationsprogramm

Das Probenahmeprogramm wurde vom 21. November bis 2. Dezember 2024 ausgeführt und zielte auf mehrere Zonen mit hoher Priorität ab, die durch historische Daten, Satellitenaufnahmen und Hyperspektralanalyse identifiziert wurden. Die Probenahmen richteten sich auf wesentliche Zielgebiete, einschließlich El Alto, Calcite Hill und Copper Tuffs, welche alle bedeutende Kupferwerte ergaben (Abbildung 2 und 3; Tabelle 1 und 2).

Die Probe mit dem höchsten Gehalt (10,3 % Cu) wurde von der Zone El Alto genommen, einem Gebiet mit historischen Grubenbauen und sichtbarer Kupferoxidmineralisierung in Bruchzonen sowie in vulkanischem bis vulkanoklastischem Gestein. Calcite Hill und Cu Tuffs lieferten ebenfalls hochgradige Ergebnisse, mit mehreren Proben, die zwischen 3 % und 7 % Cu ergaben. Diese Resultate einer weitverbreiteten Kupferoxidmineralisierung zusammen mit einer Alteration bekräftigen das Vorkommen eines potenziell bedeutenden mineralisierten Systems.

Highlights:

- 46 Proben über 1 % Cu, was eine weitverbreitete hochgradige Kupfermineralisierung aufzeigt (Tabelle 1 und 2).

- Mehrere Proben mit einem Gehalt zwischen 5 % und 10,3 % Cu, darunter folgende herausragende Ergebnisse:

10,3 % Cu, 296 g/t Ag (Probe K089744)

8,23 % Cu, 64,9 g/t Ag (Probe K089738)

7,47 % Cu, 42,4 g/t Ag (Probe K089758)

7,34 % Cu, 164 g/t Ag (Probe K089750)

- Eine Kupfermineralisierung liegt in Carbonat-haltigen Strukturen, vulkanoklastischem Gestein sowie brekziierten vulkanischen Einheiten vor. Die Mineralisierung geht mit einer starken Hämatit- und Carbonat-Alteration einher, potenziell konsistent mit einem Eisen-Oxid-Kupfer-Gold (IOCG)- oder Porphyr-verbundenen Skarn-System. Beide sind dafür bekannt, bedeutende Kupferlagerstätten in Chile zu beherbergen.

- Die Mineralisierung umfasst Malachit, Tenorit, Chalkosin und Bornit, was ein gut entwickeltes Kupferoxid-System mit einem Sulfid-Potential in der Tiefe andeutet.

- Die Liegenschaft Cordillera Cobre ist in einem Bergbaugebiet von Weltklasse gelegen, nur 43 km nordöstlich von Copiapó im nördlichen Zentralchile.

Die nächsten Schritte

Basierend auf diesen Ergebnissen plant Super Copper, das Projekt mit den folgenden nächsten Schritten voranzubringen:

- Geophysikalische Untersuchungen – Es wird eine VTEM („Versatile Time Domain Electromagnetic“)-Untersuchung, eine Boden-Magnetometrie sowie Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) durchgeführt, um unterirdische Strukturen zu definieren und Bohrziele zu verfeinern.

- Zusätzliche Oberflächenprobenahmen – Bei Zonen mit hoher Priorität werden weitere Schürfgrabungen und detaillierte Kartierungen ausgeführt werden, um die bekannten Mineralisierungstrends zu erweitern.

- Planung des Bohrprogramms – Ein anfängliches Bohrprogramm über etwa 2.000 Meter befindet sich in der Planungsphase. Es hat zum Ziel, die Kontinuität und Mächtigkeit von hochgradigen Kupferzonen in der Tiefe zu erproben, sowie potenzielle Feeder-Strukturen zu identifizieren.

Sachkundige Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., einer unabhängigen sachkundigen Person (QP) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Ergebnisse der Proben wurden durch ALS Global Santiago in Chile ausgewertet – ein nach ISO 9001:2015 gewerblich zertifiziertes Labor. Die Proben werden auf 75 % durch ein 2,35 mm-Sieb zerkleinert, im Riffelspalter heruntergespalten (700 g) und auf 85 % durch 88 µm pulverisiert. Die Proben wurden durch Anwendung einer Feuerprobe von 50 g (50 g aliquot) mit einer abschließenden Atomabsorption (AA) auf Gold untersucht. Zur Multi-Element-Analyse, einschließlich Kupfer und Silber, wurden die Proben via Vier-Säuren-Aufschluss aufgeschlossen, gefolgt von einer nasschemischen Multispektralanalyse. Die Gutachter des Unternehmens fügten zur Qualitätskontrolle Leerproben und zertifizierte Referenz-Standardproben in die Probenfolge ein. Bei dem Transport und der Lagerung aller Proben wurde von den Gutachtern eine sichere Überwachungskette aufrechterhalten.

Über die Liegenschaft Cordillera Cobre

Die Liegenschaft Cordillera Cobre ist in der Region Atacama in Chile gelegen, etwa 43 km ostnordöstlich von Copiapó, einem großen Industrie- und Bergbau-Hub. Die Liegenschaft besteht aus 27 Abbaulizenzanträgen, die ein zusammenhängendes Landpaket von ungefähr 7.430 Hektar bilden. Diese Lizenzen sind derzeit im Antragsverfahren und werden als Abbaulizenzen im Rahmen einer Joint-Venture-Partnerschaft verfolgt. Die kürzlich erfolgte Exploration bei Cordillera Cobre hat geochemische Ergebnisse geliefert, darunter mehrere hochgradige Kupfer- und Silberergebnisse. Vorläufige Probenahmen haben eine weitverbreitete Kupfermineralisierung identifiziert, was das Potenzial des Projekts für ein bedeutendes Kupfersystem untermauert.

Über Super Copper Corp.

Super Copper ist ein Bergbauexplorationsunternehmen mit einer Abteilung für Materialwissenschaft und Technologie, die innovative chemische Lösungen zur Verbesserung von Metallgewinnungsprozessen und zur Verringerung von chemischen Abfällen in der Bergbaubranche entwickelt. Das Unternehmen bemüht sich zudem um den Ausbau seines Vorzeige-Kupferprojekts in Atacama (Chile) - einer Region mit erstklassiger Infrastruktur, in der auch globale Großkonzerne tätig sind. | www.supercopper.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zachary Dymala-Dolesky

Chief Executive Officer

Super Copper Corp.

investors@supercopper.com

Tel: 1 (778) 747-2968

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse und die zukünftige Leistung von Super Copper Corp. („Super Copper“ oder das „Unternehmen“). Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem: die potenzielle Bedeutung der Probenahmeergebnisse auf dem Konzessionsgebiet Cordillera Cobre; das Vorhandensein eines hochgradigen Kupfersystems; Pläne für geophysikalische Untersuchungen, zusätzliche Probenahmen und Bohrungen; das Potenzial für die Identifizierung von Zuführungsstrukturen und die Erweiterung bekannter mineralisierter Zonen; sowie die allgemeine Explorationsstrategie und die zukünftigen Aktivitäten auf dem Projekt.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Erwartungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider. Diese Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den geäußerten oder implizierten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Explorationsergebnisse, die nicht den Erwartungen entsprechen; geologische Interpretationen, die sich als falsch erweisen; Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen oder Finanzierungen für weitere Explorationen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen sowie allgemeine wirtschaftliche und regulatorische Faktoren, die die Bergbaubranche betreffen.

Die Wörter „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „planen“, „können“, „werden“, „sollten“, „anstreben“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl Super Copper davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden.

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Investoren sollten die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschriebenen Risiken und Ungewissheiten sorgfältig prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

