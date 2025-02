DAX trotzt vor Stärke

Der abgelaufene Freitag hatte aufgrund leichter Abschläge beim DAX-Index für kurzzeitige Zweifel über den weiteren Kursverlauf gestreut, dies hat sich am Montag jedoch als Fehleinschätzung herausgestellt, der DAX konnte ein neues Rekordhoch bei 22.804 Punkten markieren und beendete auch den regulären Xetra-Handel auf diesem Niveau. Dies zeugt von ungebrochener Kaufbereitschaft. Insofern rückt nun das runde Niveau bei 23.000 Punkten in den unmittelbaren Fokus, technisch ist das Barometer weiterhin überkauft, bildet aber am laufenden Band Hochs aus. Ein weiteres Ziel über der nächsten Tausender-Marke könnte für das Barometer um 23.149 Punkten ausgerufen werden. Auf der Unterseite dürften sich erst unterhalb der Freitagstiefs von 22.467 Punkten Abschläge in den Bereich der zu Donnerstag gerissenen Kurslücke um 22.306 und darunter 22.077 Punkten zeigen. Was für den DAX zum Ende dieses Monats noch zum Verhängnis werden könnte, ist die Saisonalität. Denn in US-Nachwahljahren deutet die Saisonalität ab Mitte Februar fallende Kurse an, die sogar bis Mitte März anhalten könnten. Ein größerer Rücksetzer ist jedenfalls nicht nur beim DAX, sondern auch beim Dow Jones längst überfällig.

Aktuelle Lage