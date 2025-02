Arbor Metals schließt magnetische Bodenvermessung auf dem Lithiumprojekt Kemlee Lake ab

Vancouver, Kanada - 18. Februar 2025 / IRW-Press / Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich, den Abschluss der magnetischen Bodenvermessung auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Kemlee Lake am Ostufer des Lake Nipigon in Ontario bekannt zu geben. Die Phase-1-Vermessung wurde innerhalb von 28 Tagen absolviert. Die Messungen erfolgten entlang von Linien mit 75 Kilometer Gesamtlänge, die in erster Linie einen in Nordnordost-Südsüdwest-Richtung streichenden Intrusionsgang abdeckten, der das Konzessionsgebiet durchquert.