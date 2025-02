Elmos veröffentlicht Ausblick – droht jetzt der Stillstand?

Auch die operative Profitabilität dürfte im neuen Jahr unter Druck geraten: Die erwartete EBIT-Marge soll sich bei 23 Prozent bewegen, mit einer Schwankung von plus/minus drei Prozentpunkten. Trotz der verhaltenen Prognose zeigt sich das Management zuversichtlich, dass sich die Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte wieder verbessern könnte.

Solides Jahr 2024 – aber nicht ohne Herausforderungen

Im abgelaufenen Jahr 2024 konnte Elmos seinen Umsatz um 1,1 Prozent auf 581,1 Millionen Euro steigern. Auch das operative Ergebnis fiel robust aus: Die EBIT-Marge erreichte 25,1 Prozent, ein leichter Rückgang um 1,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr, aber dennoch im Rahmen der Erwartungen.

Unterm Strich verdiente Elmos 128,7 Millionen Euro, ein deutlicher Sprung im Vergleich zu 99,1 Millionen Euro im Jahr 2023. Positiv beeinflusst wurde das Ergebnis durch den Verkauf der eigenen Waferfertigung. Bereinigt um Sondereffekte lag der operative Jahresüberschuss allerdings nur bei 101,9 Millionen Euro.

Ein Blick auf die Investitionsseite zeigt eine deutlich restriktivere Kapitalstrategie: Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte beliefen sich auf 44,3 Millionen Euro, was einem drastischen Rückgang gegenüber 115,1 Millionen Euro im Vorjahr entspricht. Auch der Free Cashflow sank auf 5,1 Millionen Euro nach 12,9 Millionen Euro in 2023.

Ausblick: Unsicherheiten belasten, Erholung erst in zweiter Jahreshälfte?

Analysten hatten sich beim Umsatz für 2024 etwas mehr erhofft, dennoch erfüllte Elmos die eigenen Prognosen. Der vorsichtige Ausblick für 2025 spiegelt die aktuellen Herausforderungen der Halbleiterbranche wider: Während große Kunden weiterhin ihre Lagerbestände abbauen, bleiben makroökonomische Risiken hoch.

Dennoch sieht das Management Licht am Ende des Tunnels. Insbesondere die zweite Jahreshälfte könnte eine spürbare Verbesserung der Geschäftsentwicklung bringen. Der Markt für Automobil-Halbleiter, ein Kernsegment von Elmos, bleibt langfristig intakt und dürfte mittel- bis langfristig Wachstumsimpulse liefern.

Die nächste bedeutende Unternehmensveranstaltung – die Analystenkonferenz – ist für den 18. Februar 2025 angesetzt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 71,20EUR auf Tradegate (18. Februar 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.





