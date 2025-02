Aconnic gewinnt 11 Mio. EUR Gigabit-Auftrag in Mexiko! Die aconnic AG setzt erneut ein Zeichen in der internationalen Technologiewelt: Mit einem Großauftrag in Mexiko, der den Ausbau der Gigabit-Infrastruktur vorantreibt, unterstreicht das Münchner Unternehmen seine Innovationskraft.