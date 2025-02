Angesichts zunehmender Risiken erklären Logistikexperten, dass sie die Lieferketten neu organisiert haben

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Die Industrie versucht, sich vor Handelskriegen,

Inflation und einer möglichen Rezession zu schützen



Mehr als 62 % der Experten aus der Logistikbranche geben an, dass sie ihre

Lieferketten umstrukturiert haben, um sich vor Inflation, drohenden

Handelszöllen, der Möglichkeit eines globalen Wirtschaftsabschwungs und anderen

großen Risiken zu schützen.



Die Logistikbranche ist zu Beginn des Jahres 2025 bestrebt, sich vor steigenden

Kosten und einem möglichen Handelskrieg zu schützen, der durch erwartete

Zollerhöhungen der USA und eine Flut von Exporten aus China ausgelöst werden

könnte. Dies geht aus einer Umfrage unter 567 Führungskräften für den Agility

Emerging Markets Logistics Index 2025 hervor.





Fast 55 % der Befragten halten eine weltweite Rezession für wahrscheinlich odersicher. Fast 82 % geben an, dass Zölle und anderer Handelsprotektionismuserhebliche Auswirkungen auf ihre Lieferketten haben. Zweiundsiebzig Prozentsagen, dass die Risiken in den Schwellenländern im vergangenen Jahr zugenommenhaben."Bei Verladern, Frachtführern, Spediteuren und anderen Akteuren herrschtVorsicht und Unsicherheit in Bezug auf geopolitische Faktoren, die die Kosten indie Höhe treiben, das Handelsvolumen beeinflussen und Lieferketten verändern",sagt Tarek Sultan, stellvertretender Vorsitzender von Agility(https://www.agility.com/en/) . "International agierende Unternehmen verlagernweiterhin ihre Produktion, während sie ihre Investitionspläne neu bewerten undnach nachhaltigen Wachstumspfaden suchen."Die Umfrage und der Index stellen die 16. jährliche Momentaufnahme von Agilityzur Branchenstimmung und zur Rangfolge der 50 führenden Schwellenländer der Weltdar. Der Index bewertet die Wettbewerbsfähigkeit von Ländern insgesamt auf Basisder nationalen und internationalen Logistikstärke, des Geschäftsklimas und derdigitalen Reife - Faktoren, die sie für Logistikdienstleister, Spediteure, Luft-und Seefrachtunternehmen, Händler und Investoren attraktiv machen.Der Index 2025 enthält eine eingehende Analyse der Volkswirtschaften derArabischen Golfstaaten. Die sechs Golfstaaten positionieren sich einzeln und alsGruppe als globale Handelszentren und investieren stark in Infrastruktur, KI,Energiewende und die Entwicklung von Arbeitskräften. Trotz des zunehmendenRisikos für die globalen Lieferketten sind die Vereinigten Arabischen Emirate,Saudi-Arabien und andere Golfstaaten zu "Leuchttürmen der Stabilität" undWiderstandsfähigkeit geworden, so das Fazit des Index.Die Stabilität an der Spitze der 50 Länder umfassenden Rangliste ging mit