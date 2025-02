Web3 markiert einen aufregenden Wendepunkt für Werbung und Marketing

Das Internet hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant weiterentwickelt. Während Web1 hauptsächlich aus statischen Webseiten bestand und Web2 die Ära der sozialen Netzwerke und interaktiven Plattformen einläutete, stellt Web3 die nächste Generation des Internets dar. Es integriert künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und Blockchain-Technologie, um Daten effizienter und personalisierter zu verarbeiten. Zudem zielt Web3 darauf ab, das Internet transparenter und sicherer zu machen. Für Werbung und Marketing eröffnet Web3 zahlreiche Möglichkeiten, die weit über die bisherigen digitalen Strategien hinausgehen.

Marketing und Werbung im Zeitalter des Web3

„Durch den Einsatz von KI und maschinellem Lernen können Werbetreibende tiefere Einblicke in das Verhalten, die Vorlieben und die Bedürfnisse der Nutzer gewinnen“, sagt Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI, einem kanadischen Anbieter von KI-gesteuerten Werbetechnologien. Diese Technologien, so Mina, ermöglichen es, maßgeschneiderte Werbebotschaften zu erstellen, die genau auf die individuellen Interessen der Konsumenten abgestimmt sind. Das Ergebnis sei eine höhere Effektivität von Werbekampagnen. Als Beispiel für eine KI-gesteuerte Werbe- und Marketingtechnologie nennt Mina Spectrum IQ. „Das Tool wurde von uns entwickelt, um Werbetreibende und Marketer dabei zu unterstützen, die passenden Influencer für ihre spezifischen Zielgruppen zu identifizieren. Dabei werden Faktoren wie Reichweite, Engagement-Rate und Zielgruppenmerkmale der potenziellen Influencer berücksichtigt.“ Gleichzeitig unterstützt Spectrum IQ die Nutzer bei der Optimierung von Workflows und der Kampagnenplanung. Brandon Mina: "Web3-affine Werbetechnologien wie Spectrum IQ sparen nicht nur Zeit und Ressourcen, sondern verbessern auch signifikant den Return on Investment von Kampagnen.

Blockchain-Technologie als zentraler Bestandteil des Web3

„Für die rasant wachsende Zahl von Web3-Akteuren sind Blockchain und Kryptowährungen Teil ihres Geschäftsmodells. Entsprechende Anforderungen haben sie an ihre Werbepartner“, weiß Brandon Mina. Dazu gehört auch das Angebot von Blockchain-basierten Zahlungen. Mina sieht in diesem Punkt einen entscheidenden Vorteil für Web3-Unternehmen, indem es ihnen möglich ist, Zahlungen für ihre Kampagnen schnell, direkt, manipulationssicher und grenzüberschreitend abzuwickeln. Um diesem Wunsch gerecht zu werden, ist BrandPilot AI kürzlich eine Partnerschaft mit Coinbase Commerce eingegangen, die es Kunden ermöglicht, ihre Werbekampagnen mit Bitcoin, Ethereum und anderen führenden Kryptowährungen zu finanzieren. Brandon Mina: „Durch die Zusammenarbeit mit Coinbase Commerce und die gezielte Ansprache von Krypto-Projekten stärken wir nicht nur unsere Position im Web3-Universum, sondern bieten unseren Kunden auch die Agilität, die sie benötigen, um in der nächsten Entwicklungsstufe des Internets erfolgreich zu sein“.