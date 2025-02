Goldman Sachs erhöht Preisprognose für Gold auf 3.100 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs rechnet wegen einer stärkeren Nachfrage durch Zentralbanken mit einer Fortsetzung der Rekordjagd beim Goldpreis. Wie aus einer am Montagabend veröffentlichten Analyse hervorgeht, erwarten Experten von Goldman Sachs den Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zum Jahresende bei 3.100 US-Dollar. Zuvor hatte die Investmentbank nur mit einem Anstieg bis auf 2.890 Dollar gerechnet. Sollte es zu weiteren politischen Unsicherheiten kommen, könnte der Goldpreis auch deutlich höher steigen, wie aus der Analyse weiter hervorgeht.

Zu politischen Unsicherheiten zählte Goldman Sachs die Furcht vor den Folgen der Zollpolitik durch die neue US-Regierung. Sollte die Ungewissheit weiter auf einem hohen Niveau bleiben, könnte der Goldpreis bis zum Jahresende sogar bis auf 3.300 Dollar steigen, heißt es weiter in der Analyse.

Seit Beginn des Jahres befindet sich der Goldpreis im Höhenflug. In dieser Zeit ist der Preis für das Edelmetall mehr als 300 Dollar gestiegen. Zuletzt erreichte die Notierung in der vergangenen Woche ein Rekordhoch bei 2.942,68 Dollar und wurde am Dienstag etwas tiefer bei 2.913 Dollar gehandelt.

Einen wesentlichen Treiber beim Goldpreis erkennen die Experten von Goldman Sachs in der Nachfrage durch Zentralbanken. Bereits im vergangenen Jahr stützte das Aufstocken der nationalen Reserven durch Notenbanken die Notierung. In der aktuellen Analyse erhöhte Goldman Sachs die Prognose für die Nachfrage durch die Notenbanken auf durchschnittlich 50 Tonnen pro Monat, von zuvor nur 41 Tonnen./jkr/stk





