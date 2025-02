In den letzten zwei Jahrzehnten hatten Aktien aus Emerging Markets bei den Investoren einen schweren Stand. Hohe politische Risiken, Preisverfall bei den Rohstoffen und fallende Unternehmensgewinne waren die Hauptgründe hierfür. In den entwickelten Märkten war für Aktionäre in den letzten Jahren deutlich mehr zu verdienen. Dieser Trend könnte sich umkehren. Somit stellen Investoren sich die Frage, ob nach dieser enttäuschenden Zeit nicht die nächste Börsenhausse in den Schwellenländern ansteht?

Den vollständigen Artikel finden Sie hier: https://www.gvs-fs.de/news/emerging-markets-vor-einem-comeback