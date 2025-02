Chinas Festlandsbörsen unter Druck - Gewinne in Hongkong

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Dienstag die chinesischen Handelsplätze mit deutlichen Kursbewegungen hervorgestochen. Während die Festlandsbörsen unter Gewinnmitnahmen litten, wurden in Hongkong zuletzt noch Gewinne verzeichnet.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte kurz vor Handelsschluss 1,21 Prozent im Plus, nachdem er in der Spitze noch um mehr als 2 Prozent in die Höhe geschnellt war. Das Börsenbarometer knüpfte damit nach der Verschnaufpause am Montag wieder an seine deutlichen Kursgewinne in der vergangenen Woche an. Jüngst hatte ein Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und Vorständen großer Tech-Firmen die Erwartung einer stärkeren Unterstützung des privaten Sektors geweckt.