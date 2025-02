1 hochprofitable Dividenden-Aktie mit 69,1 % Potenzial & 2,2 % Ausschüttung

Was A2 Milk auszeichnet

A2 Milk ist ein auf besondere Milchprodukte spezialisiertes neuseeländisches Unternehmen. Im Jahr 2000 gegründet, entdeckte es schnell den Unterschied zwischen A1- und A2-Milchproteinen. Während herkömmliche Milch beide Proteine enthält und so bei manchen Menschen Verdauungsprobleme verursacht, gelang es A2 Milk, jene Kühe zu identifizieren, die ausschließlich A2-Milch geben.

Marktposition und Geschäftsentwicklung

In Australien und Neuseeland ist a2 Milk Frischmilch-Marktführer, während a2 Platinum eine führende Säuglingsnahrungsmarke darstellt.

Mittlerweile ist das Unternehmen auch in China und in den USA vertreten, wo es in den vergangenen Jahren unter anderem infolge der Coronaeinschränkungen Anlaufschwierigkeiten hatte.

Doch zuletzt sind vor allem in China Umsatz und Gewinn wieder stärker gestiegen. Dort verbesserte A2 Milk im ersten Geschäftshalbjahr 2025 (bis Ende 2024) seinen Marktanteil auf 5,3 Prozent und stellt allein für dieses Land bis 2027 einen Umsatz von zwei Milliarden neuseeländischen Dollar (2025: geschätzt 1,2 Milliarden neuseeländische Dollar) in Aussicht.

In den USA verringerte sich im Geschäftshalbjahr 2025 zudem der operative Verlust von -8,3 auf -4,8 Millionen neuseeländische Dollar.

Insgesamt stiegen der Umsatz und der Nettogewinn um 10,2 Prozent auf 893,85 Millionen neuseeländische Dollar beziehungsweise um 6,9 Prozent auf knapp 84 Millionen neuseeländische Dollar.

A2 Milk ist auch bilanziell mit einer Eigenkapitalquote von 71,5 Prozent sehr solide aufgestellt.

Zwar ist das Geschäft aufgrund der Milchpreisschwankungen zyklisch, aber dennoch seit 2016 durchgehend profitabel, während der Umsatz von 353 auf 1.673 Millionen neuseeländische Dollar gestiegen ist. Darüber hinaus erzielt das Unternehmen meist zweistellige Gewinnmargen und Kapitalrenditen, die auf ein sehr profitables Geschäft hindeuten.

Aufgrund der positiven Entwicklung wird das Unternehmen im April 2025 (ab 20.03. ex Dividende) erstmalig eine Dividende in Höhe von 0,085 neuseeländischen Dollar ausschütten. Sollte sie im zweiten Halbjahr in gleicher Höhe erfolgen, würde die aktuelle Dividendenrendite 2,16 Prozent betragen (Stand: 17.02.2025).

A2-Milk-Aussichten

Für 2025 stellt A2 Milk ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren zweistelligen Prozentbereich (10 bis 15 Prozent) in Aussicht.

A2 Milk besitzt aufgrund seiner einzigartigen A2-Milch langfristig Wachstumspotenzial, da sie für Menschen mit Milchunverträglichkeit eine Alternative bietet. Darüber hinaus ist China der größte Markt für Babynahrung und hochwertige Milchprodukte, während die wachsende Mittelschicht hier verstärkt auf Premiumprodukte setzt. Aber auch in den USA besteht nach Erreichen der Profitabilität weiteres Wachstumspotenzial.

Die Aktie ist hingegen derzeit unterbewertet.

Fazit: A2 Milk

Zwar gibt es an der Börse nie eine Garantie, aber dennoch ist A2 Milk ein hochprofitables, gering verschuldetes Unternehmen, dessen Produkte eine Marktlücke schließen und sich aufgrund des Gesundheitstrends einer steigenden Nachfrage erfreuen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

Die The a2 Milk Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 4,47EUR auf Tradegate (20. Februar 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.





