Aktien Frankfurt Eröffnung Knappes Plus - Dax-Rekordjagd geht weiter Der Dax hat am Dienstag gleich zum Börsenstart seine Rekordjagd fortgesetzt. Allerdings blieb das Plus zunächst überschaubar: In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,07 Prozent auf 22.812,92 Punkte. Für den MDax , der die …