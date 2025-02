Warren Buffett hat seine gesamte Position im US-Leitindex S&P 500 verkauft, China steuert wegen KI um, und Trump-Land steht vor einer Rezession nach dem Ende des Biden-Schulden-Exzesses! Warren Buffett scheint ebenfalls von einer Rezession auszugehen, während gleichzeitig die Bewertungen an den US-Aktienmärkten immer extremer werden. Nun kommen noch die Zölle "oben drauf" - Trump hat erneut die "reziproken" Zölle angekündigt. Die Führung in China steuert nun um: man will gegen Trump das KI-Rennen gewinnen - daher trifft sich Xi Jinping nun mit Firmen-Chefs, unter anderen mit dem lange verstoßenen Jack Ma. Und Europa muss für die Ukraine zahlen - Aussenministerin hat die Zahl von 700 Milliarden Euro geleaked..

Hinweise aus Video:

1. Krypto-Debakel und $Libra-Crash: Milei bestreitet Fehlverhalten

2. China: Steigende Schulden, sinkende Effizienz: Risiko für Wirtschaft?

Das Video "Warren Buffett verkauft, Trump-Land vor Rezession, China steuert um!" sehen Sie hier..