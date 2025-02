MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group muss sich einen neuen Chef suchen. Der Vorstandsvorsitzende Guido Grandi habe wegen strategischer Differenzen zur weiteren Ausrichtung des Unternehmens sein Vorstandsmandat und seine Position zum Ablauf des 17. Februar 2025 niedergelegt, teilte das Unternehmen am späten Montagabend mit. Für den Übergangszeitraum von maximal einem Jahr werde der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Mark Wilhelms Norma leiten. Seine Position im Kontrollgremium werde vorübergehend von Kerstin Müller-Kirchhofs besetzt. Die im SDax notierte Norma-Aktie gab am Dienstag deutlich nach.

Oddo-BHF-Analyst Klaus Ringel sprach von einer großen negativen Überraschung an der Unternehmensspitze. Der Rückzug von Grandi komme komplett aus heiterem Himmel. Investoren dürfte die Unsicherheit gar nicht schmecken, schrieb er in einer Reaktion. Grandi habe scheinbar hinter der strategischen Neuausrichtung rund um den Verkauf des Wassergeschäfts gestanden. Ringel gab seine Kaufempfehlung für die Aktie auf. Sein Kursziel will er überarbeiten.

Eine Sprecherin von Norma wollte auf Anfrage keine weitere Stellung nehmen zum Abschied Grandis. Der Manager hatte Ende November das Wassermanagement zum Verkauf gestellt und wollte das Unternehmen in der Folge mit Zukäufen im allgemeinen Industriegeschäft stärken. Norma hatte sich seit 2012 durch Zukäufe ein Standbein in der Be- und Entwässerungstechnik aufgebaut. Kunden kommen hier etwa aus der Landwirtschaft, aber auch aus anderen Bereichen wie dem Hochwasserschutz. Mit dem Wassermanagement machte Norma zuletzt rund ein Viertel des Umsatzes.

Norma ist eigentlich in der Verbindungstechnik zu Hause und stellt dort unter anderem Schlauchschellen und Steckverbindungen her. Kunden kommen aus der Autoindustrie sowie aus dem allgemeinen verarbeitenden Gewerbe. Das Geschäft mit Letzterem wollte Grandi ausbauen. Grandi hatte Mitte 2023 den Vorstandsvorsitz bei Norma übernommen.

2024 ging der Umsatz bei Norma laut vorläufigen Zahlen um 5,5 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro zurück. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel ähnlich stark auf 92,3 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge blieb mit 8,0 Prozent stabil./men/he/mne/tih

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 15.011 auf TTMzero (18. Februar 2025, 09:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um -5,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,12 %. Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 494,50 Mio.. NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -17,93 %/+70,45 % bedeutet.