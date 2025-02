Baader Bank belässt CTS Eventim auf 'Add' - Ziel 98 Euro

aaspere schrieb 13.05.24, 17:27

Ich bin seit 23 Jahren ununterbrochen Aktionär bei CTS Eventim. Diese Aktie, und die von Ryanair, waren die besten Aktien-Entscheidungen meines Lebens.

Der Bestand von CTS Eventim, den ich jetzt habe, hat mich 14,35 Euro/Share als Einstand gekostet. Und in diesem Jahr erhalte ich also 10% Verzinsung.

Ein Aktiensplit wäre nicht schlecht (in der Vergangenheit schon 2x durchgeführt), damit die Aktie wieder attraktiver für Einsteiger wird. Ich weiß, das ist eine Milchmädchenrechnung. Aber Psychologie spielt ja auch an der Börse eine Rolle.