Nel-Aktie: Hier bahnt sich etwas an!

Die Bilanz vieler Wasserstoffaktien ist in 2025 wie im Jahr zuvor bislang noch bescheiden. Keine Ausnahme bildet auch die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens Nel , die seit dem Jahreswechsel 11 Prozent an Wert verloren hat. Die Probleme, allen voran die fehlende Profitabilität des Unternehmens, sind hinlänglich bekannt.

Trotz schwachem Ausblick: Anleger lassen nicht locker!

Nichtsdestotrotz ist das Interesse an der Aktie anhaltend groß. Einerseits hoffen bereits investierte Anlegerinnen und Anleger auf eine Wiederauferstehung, während antizyklische Investoren auf den Start eines Turnarounds warten. Und tatsächlich: Mit Blick in den Chart wird eine immer wahrscheinlicher – zumindest eine kurzfristige.

Aktie weiter in trauriger Verfassung

Grundsätzlich hat sich gegenüber der letzten Einschätzung nur wenig verändert. Die Aktie notiert in einem langfristigen Abwärtstrend und hat bislang kaum Anzeichen einer nachhaltigen Bodenbildung gezeigt. Das spricht angesichts der ausgeprägten technischen Schwäche auf allen Zeitebenen für fortgesetzte Kursverluste.

Was die Hoffnung auf eine Gegenbewegung jedoch am Leben erhält, sind die bullishen Divergenzen. Solche konnten bereits in der Bestandsaufnahme im Dezember identifiziert werden, inzwischen sind sie noch deutlich ausgeprägter – und zwar so sehr, dass ein Kursanstieg nun die Folge sein könnte.

Kurzfristige Anstiegschance, aber ...

Zwar hat sich die Nel-Aktie in den vergangenen Wochen kaum vom Fleck bewegt, die Seitwärtsbewegung war jedoch genug, um den seit September gültigen Abwärtstrendkanal verlassen zu können. Das ist eine erste technische Verbesserung. Hervorzuheben ist des Weiteren, dass der bei 2,175 Norwegischen Kronen (NOK, umgerechnet rund 0,19 Euro) gebildete Boden weiterem Verkaufsdruck standgehalten hat.

Dadurch konnten in der technischen Indikation Verbesserungen erzielt werden. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI), als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich gegen den Trend der Aktie in Aufwärtstrends. Der MACD steht inzwischen sogar unmittelbar vor dem Erreichen der Nulllinie. Ein Vorzeichenwechsel hier würde einen kurzfristigen Aufwärtstrend der Aktie anzeigen.

Der RSI hat sich immerhin mit knapp 50 Punkten in den technisch neutralen Bereich zurückkämpfen können, was nachlassenden Verkaufsdruck anzeigt. Dieser Schluss ergibt sich auch mit Blick auf das (nicht eingeblendete) Handelsvolumen, das in den vergangenen Tagen und Wochen unterdurchschnittlich war.

... Weichenstellung meilenweit entfernt

Diese Entwicklung könnte in Kürze in eine Gegenbewegung zur Oberseite münden. Hierfür dürfte vor allem die bei 2,61 NOK verlaufende 50-Tage-Linie entscheidend werden. Kann diese überwunden werden und der MACD dabei gleichzeitig sein Vorzeichen wechseln, könnte ein kurzfristiger Aufwärtstrend für eine Erholung bis in den Bereich von 4,50 NOK sorgen. Das entspricht einem Potenzial von 85 Prozent.

Spätestens an der 200-Tage-Linie würden dann die Weichen gestellt werden entweder für einen erneuten Pullback und gegebenenfalls neue Tiefs oder eine weitere Chance auf eine nachhaltigere Gegenbewegung mit Zielen im Bereich der Jahreshochs aus 2024.

Fazit: Eine Chance – aber nur für Mutige!

Um die Aktie von Wasserstoff Nel steht es auch weiterhin nicht gut. Zumindest kurzfristig hat sich das Chartbild jedoch aufgehellt, denn der mittelfristige Abwärtstrendkanal konnte verlassen werden, während sich die bullishen Divergenzen weiter vergrößert haben. Dieses Setup könnte zu einer kräftigen Zwischenerholung führen.

Spekulative Trader können diese Ausgangslage für einen antizyklischen Long-Einstieg nutzen mit einem Stopp im Bereich von 2,10 bis 2,20 NOK und einem Ziel auf dem Niveau der 200-Tage-Linie. Eine solche Wette bleibt aber eine rein technische und eine gegen die schwachen Fundamentaldaten.

Hebel-Idee für unerschrockene Zocker

Wer noch mehr Risiko als ohnehin schon wagen möchte, kann das mithilfe des KO-Zertifikates MJ6K00 tun. Dieses bietet einen tagesaktuellen Hebel von 3,4 – und einen eingebauten Stopp-Loss. Da sich Basiswert (1,698 NOK) und KO-Barriere (2,034 NOK) voneinander unterscheiden, verfällt MJ6K00 bei einem KO nicht wertlos, sondern bietet eine Rückzahlung von 29 Cent (sofern die Barriere nicht per Overnight-Gap unterschritten wird).

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

