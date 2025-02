In dieser Dividendenaktie gibt's jetzt nochmal +10 Prozent obendrauf!

Dabei wird jedoch häufig übersehen, dass gerade die am wenigsten aufregenden Branchen langfristig oft die höchsten Performances erzielen und dabei nicht selten mit einer wesentlich geringeren Volatilität auskommen, was die Anlegernerven schont.

Eine dieser Branchen ist das Entsorgungsgeschäft. Vor allem das US-Unternehmen Waste Management, auf dessen Aktie auch Microsoft-Gründer Bill Gates setzt, tut sich hier positiv hervor. In den vergangenen 10 Jahren gelang der Aktie eine Gesamtrendite von knapp 443 Prozent.

Während der Kurs um 344 Prozent geklettert ist, sorgten die anhaltenden Dividendenzahlungen und die stetigen Anhebungen der Ausschüttung für die übrigen 99 Prozentpunkte. Zum Vergleich: Der US-Gesamtmarktindex S&P 500 hat im selben Zeitraum eine Performance von 249 Prozent erwirtschaftet, davon 192 Prozent aus Kurswertsteigerungen.

Starke Dividendenhistorie sorgt für hohe Renditen

Bei ausschüttungsorientierten Anlegerinnen und Anlegern ist Waste Management äußerst beliebt. Denn wenngleich die Aktie eine vergleichsweise geringe Dividendenrendite bietet, überzeugt sie durch ein anhaltend hohes Wachstum, wodurch sich langfristig hohe Einstiegsrenditen erzielen lassen. Wer bereits vor 10 Jahren in die Aktie investiert hat, bringt es inzwischen auf einen sogenannten Yield-on-Cost von 5,5 Prozent.

Sowohl die Dividendenrendite von aktuell 1,34 Prozent als auch die Einstiegsrendite von Investoren, die schon seit Längerem an Bord der Aktie sind, stehen jetzt vor einem kräftigen Anstieg.

Jetzt legt Waste Management nochmal 10 Prozent drauf

Denn wie das Unternehmen in der Nacht zu Dienstag mitgeteilt hat, wird die Dividende zum nächsten Auszahlungstermin am 28. März deutlich angehoben. Hat Waste Management bislang eine Quartalsdividende von 0,75 US-Dollar pro Aktie ausgezahlt, steigt diese nun um 10 Prozent auf 0,825 US-Dollar.

Daraus ergibt sich eine Jahresdividende von 3,30 US-Dollar je Anteil, was zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag einer Dividendenrendite von 1,45 Prozent entspricht. Wer sich als Erstanleger für die angehobene Dividende qualifizieren möchte, muss die Aktie bis zum 14. März im Depot haben.

Nur noch ein Prozent bis zum Allzeithoch

Eine Kursreaktion auf die stärkste Anhebung seit 3 Jahren war am frühen Dienstagnachmittag noch nicht zu beobachten. Die durchschnittliche jährliche Steigerungsrate der Dividende betrug in den vergangenen 10 Jahren 7,2 Prozent. Die jetzt zweistellige Anhebung könnte daher in den kommenden Tagen noch zu Kaufinteresse führen.

Allzu viel nach oben ist aus fundamentaler Perspektive jedoch nicht mehr, denn nachdem sich die Aktie seit dem Jahreswechsel um 13 Prozent steigern konnte, liegt das für 2025 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits wieder bei 30, was über dem Mittel der vergangenen 5 Jahre liegt.

Zu einem neuen Allzeithoch fehlt der Aktie jedoch nur noch ein Prozent. Und da Rekordnotierungen in der als technische Kaufsignale gelten, könnte die Rallye trotz der hohen Bewertung anhalten.

Fazit: Grünes Licht für steigende Kurse

Das US-Entsorgungsunternehmen Waste Management gewährt aufgrund der guten Ertrags- und Finanzlage seinen Anlegerinnen und Anlegern die stärkste Dividendenerhöhung seit drei Jahren. Mit inzwischen 22 Jahren Dividendenwachstum in Folge ist die Aktie auf dem besten Wege, in den erlesenen Kreis der sogenannten Dividendenaristokraten aufzusteigen.

Zwar ist die Aktie bereits hoch bewertet, aus technischer Perspektive könnte die Rallye jedoch weitergehen – auch nach den zuletzt eher gemischt ausgefallenen Quartalszahlen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Waste Management Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 218,4EUR auf Tradegate (18. Februar 2025, 13:24 Uhr) gehandelt.

