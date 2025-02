Zukunftsforum Edelmetalle / ZukunftsForum Edelmetalle: Internationale ...

ZukunftsForum Edelmetalle: Internationale Experten diskutieren Gold- und Silbertrends 2025 vom 23. - 25. 03.2025 in Frankfurt Frankfurt am Main (ots) - Den Ausblick für Gold und die weißen Edelmetalle für das laufende Jahr 2025 diskutieren auf dem ersten ZukunftsForum Edelmetalle Ende März in Frankfurt renommierte Edelmetallexperten - darunter der Autor des jährlichen IGWT-Reports, Roland Stöferle, aber auch internationale Branchenkenner vom World Gold Council oder der LBMA



Vom 23. bis 25. März findet in Frankfurt mit dem neuen Format " ZukunftsForum Edelmetalle" der erste deutschsprachige Edelmetallkongress mit renommierten Edelmetallexperten statt, um die Trends auf den Märkten für Gold, Silber und die Platinmetalle und die Entwicklungen in der Branche zu diskutieren.