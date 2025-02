Börsenstart Europa - 18.02. - TecDAX schwach -0,58 %

Der TecDAX steht bei 3.862,52 PKT und verliert bisher -0,58 %.

Top-Werte: PNE +0,91 %, Deutsche Telekom +0,51 %, Eckert & Ziegler +0,38 %

Flop-Werte: Elmos Semiconductor -7,96 %, Formycon -6,89 %, Carl Zeiss Meditec -2,59 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:47) bei 5.511,98 PKT und fällt um -0,31 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +1,88 %, ING Group +1,39 %, Stellantis +1,34 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -2,40 %, Kering -2,17 %, adidas -2,15 %

Der ATX steht bei 4.105,41 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.

Top-Werte: BAWAG Group +1,23 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,00 %, DO & CO +0,36 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,51 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,03 %, Lenzing -1,49 %

Der SMI steht bei 12.841,47 PKT und verliert bisher -0,41 %.

Top-Werte: Swiss Re +1,17 %, Nestle +0,52 %, Zurich Insurance Group +0,47 %

Flop-Werte: Givaudan -0,90 %, Partners Group Holding -0,66 %, Sika -0,61 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:53) bei 8.163,29 PKT und fällt um -0,40 %.

Top-Werte: Stellantis +1,34 %, Schneider Electric +1,05 %, Societe Generale +0,71 %

Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -8,17 %, Capgemini -8,16 %, Pernod Ricard -2,40 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.730,14 PKT und verliert bisher -0,15 %.

Top-Werte: SKF (B) +0,60 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,48 %, SSAB Registered (A) +0,27 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -2,16 %, Getinge (B) -0,69 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,55 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 3.941,00 PKT und verliert bisher -0,37 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,24 %, Terna Energy +0,45 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,31 %

Flop-Werte: Metlen Energy & Metals -2,19 %, Public Power -1,28 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,96 %