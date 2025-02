Shell Deutschland GmbH / Neue Shell Elektromobilitätstudie: Vertrauen in ...

Neue Shell Elektromobilitätstudie: Vertrauen in die Reichweite steigt stark an (FOTO)

Hamburg (ots) - Das Vertrauen in die Reichweiten von E-Fahrzeugen steigt in Deutschland stark an - das ist ein Ergebnis der jüngsten Shell Recharge Elektromobilitätsstudie. Shell legt die jährliche Studie als ein zentraler Akteur der Branche zum siebten Mal vor. Das Energieunternehmen gehört zu den Top-4-Anbietern von E-Ladesäulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Ergebnisse der neusten Shell Elektromobilitätsstudie bestätigen den Trend hin zu mehr Vertrauen in E-Mobilität. So sind in Deutschland rund 64 % der Befragten zufrieden mit dem Ladeangebot und rund 51 % machen sich weniger Sorgen um die Reichweite als noch vor zwölf Monaten. Wichtiger wird gleichzeitig auch das Ladeerlebnis - Laden soll schnell gehen. Rund 37 % der Befragten sind bereit, für schnelles Laden mehr zu bezahlen. Und: Das Angebot während des Ladens - vor allem im Shop-Bereich einer Tankstelle - muss stimmen: 69 % der Befragten würden weitere Strecken fahren, um für die Dauer der Ladezeit ein attraktives Angebot zu bekommen. Jeder zweite E-Fahrer ärgert sich über die vielen Apps. 71 % würden sich die "one and only App" für alles rund ums Laden wünschen.