Deutz steigt nach HSBC-Empfehlung auf Hoch seit Juli 2024

lale93 schrieb 15.02.25, 13:30

Miesere Stimmung geht nicht mehr.

Lindner ist weg, Scholz, Beerböckchen und unser geliebter Wirtschaftsminister müssen ganz dringend weg. Wegen mir an den Küchentisch😂

Dann wird das was. Mit diesen Figuren wird das weiter in die Grütze gehen 😵‍💫