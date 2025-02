Element Six und Master Drilling verkünden strategische Partnerschaft für fortschrittliche Tunnelentwicklungstechnologie

Die neuartige diamantgestützte Schneidetechnologie erhöht die Entwicklungsgeschwindigkeit von Tunneln, senkt die Kosten und minimiert die Umweltauswirkungen von Bauvorhaben in den Bereichen Bergbau, Infrastruktur, Verkehr und Energie.

OXFORD, England und JOHANNESBURG, 18. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Element Six (E6), ein Pionier für die Entwicklung und Herstellung von polykristallinem Diamant (PKD) sowie ultraharten Materialien, und Master Drilling, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Bohren und den mechanisierten Felsabbau, geben heute eine neue globale Partnerschaft bekannt. Die Zusammenarbeit kombiniert die führende patentierte polykristalline Diamantschneidetechnologie von Element Six mit den vollmechanisierten Dienstleistungen von Master Drilling für den Bergbau, die Infrastruktur und den Energiesektor, um eine neue, durch synthetische Diamanten unterstützte Tunnelbaulösung zu liefern, bei der im Vergleich zu herkömmlichen Tunnelbauverfahren mehr als 17 % weniger Abfallgestein anfällt. Die innovative Technologie wurde sowohl unter Tage als auch an der Oberfläche im Vereinigten Königreich und Südafrika mit mehreren Endnutzern in der Bergbau- und Infrastrukturindustrie getestet und zeigte eine allgemein höhere Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Felsabbaumethoden.

„Das Erreichen eines qualitativ hochwertigen, sprengstofffreien Tunnelbaus mit verschiedenen Aspekten der Wertschöpfung im Vergleich zu traditionellen Felsabtragungsmethoden ist eine der wichtigsten globalen Herausforderungen für Tunnelbauer – eine Herausforderung, die Master Drilling und Element Six in einzigartiger Weise angehen können", sagte Koos Jordaan, Geschäftsführender Direktor von Master Drilling. „Durch die Kombination unserer Technologien und unseres Fachwissens können wir eine qualitativ hochwertige Tunnelentwicklung mit wettbewerbsfähiger Produktivität, niedrigeren Kosten und weniger Abfall anbieten, was einen sichereren, schnelleren sowie wirtschaftlicheren Tunnelbau ermöglicht. Diese Innovation birgt ein großes Potenzial für die Ausweitung des Untertagebetriebs in Branchen wie Bergbau, Energie, Transport und Infrastruktur."