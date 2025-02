16,8 % weniger Baugenehmigungen für Wohnungen im Jahr 2024

WIESBADEN (ots) -



- Zahl genehmigter Wohnungen sinkt gegenüber dem Vorjahr um 43 700 auf 215 900

Wohnungen und damit auf den niedrigsten Stand seit 2010

- Im Neubau 21,6 % weniger Bauvorhaben von Unternehmen und 15,6 % weniger von

Privatpersonen - besonders starke Rückgänge bei Ein- und Mehrfamilienhäusern

- Rückgänge auch bei Nichtwohngebäuden: Insgesamt 2,9 % weniger umbauter Raum

als im Vorjahr, Minus von 17,5 % bei Handelsgebäuden



Im Jahr 2024 wurde in Deutschland der Bau von 215 900 Wohnungen genehmigt. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt,

waren das 16,8 % oder 43 700 Wohnungen weniger als im Vorjahr. Damit sank die

Zahl der Baugenehmigungen bereits im dritten Jahr in Folge. Weniger neue

Wohnungen waren zuletzt im Jahr 2010 (187 600 Wohnungen) genehmigt worden. In

den Zahlen sind die Baugenehmigungen für Wohnungen sowohl in neuen als auch in

bestehenden Gebäuden enthalten. Die Zahl der gemeldeten Baugenehmigungen ist ein

wichtiger Frühindikator für die zukünftige Bauaktivität.









Nach dem Einbruch der Zahl der Baugenehmigungen im Jahr 2023 um insgesamt 26,6 %

gegenüber dem Vorjahr verlangsamte sich der Rückgang im Jahresverlauf 2024

etwas: Waren im 1. Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr 21,1 %

weniger (-28 500 auf 106 700) Wohnungen genehmigt worden, so waren es im 2.

Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreshalbjahr 12,5 % weniger (-15 600 auf 109

300) Wohnungen.



Fast ein Fünftel weniger Baugenehmigungen im Neubau



Im Jahr 2024 wurden 172 100 Neubauwohnungen genehmigt. Das waren 19,4 % oder 41

500 Neubauwohnungen weniger als im Vorjahr.



Rund 93 % der Genehmigungen für Neubauwohnungen entfielen in Deutschland 2024

auf Unternehmen und Privatpersonen. Entsprechend prägen diese beiden Gruppen die

Gesamtentwicklung. Im Jahr 2024 entfielen auf Unternehmen 92 300

Baugenehmigungen für Wohnungen und damit 21,6 % oder 25 400 weniger als im

Vorjahr. Auf Privatpersonen entfielen 68 400 Baugenehmigungen, das waren 15,6 %

oder 12 700 weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl der Baugenehmigungen, die auf

Bauanträge der öffentlichen Hand zurückgehen, sank um 19,8 % oder 2 200 auf 8

800.



Starke Rückgänge bei Ein- und Mehrfamilienhäusern



Nach Gebäudearten betrachtet ging im Neubau im Jahr 2024 die Zahl der

Baugenehmigungen bei Einfamilienhäusern (-20,3 % oder -9 600 auf 37 900)

deutlich stärker zurück als bei Zweifamilienhäusern (-11,3 % oder -1 600 auf 12

700 Wohnungen). Diese beiden Gebäudearten werden im Allgemeinen von

Privatpersonen errichtet und machen rund ein Drittel (29,4 %) der im Jahr 2024 Seite 2 ► Seite 1 von 2





