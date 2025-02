Erwerbstätigkeit im 4. Quartal 2024 stagniert / Anstiege in den Dienstleistungsbereichen kompensieren Rückgänge im Produzierenden Gewerbe und im Baugewerbe

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 4. Quartal 2024



0,0 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)



+0,3 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt)



0,0 % zum Vorjahresquartal





Im 4. Quartal 2024 waren rund 46,3 Millionen Menschen in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) blieb die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartalsaisonbereinigt nahezu unverändert (+1 000 Personen; 0,0 %). Im 3. Quartal 2024war die Erwerbstätigkeit saisonbereinigt um 47 000 Personen (-0,1 %) und damiterstmals seit dem 1. Quartal 2021 zurückgegangen.Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 4.Quartal 2024 gegenüber dem 3. Quartal 2024 um 156 000 Personen oder 0,3 %. EinAnstieg der Erwerbstätigenzahl im 4. Quartal eines Jahres gegenüber demVorquartal ist üblich, allerdings lag der saisonale Zuwachs im Jahr 2024deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre 2022 und 2023 (+224 000 Personen; +0,5%).Erwerbstätigkeit auf dem Niveau des VorjahresAuch verglichen mit dem 4. Quartal 2023 stagnierte die Zahl der Erwerbstätigenim 4. Quartal 2024 (-8 000 Personen; 0,0 %). Der Beschäftigungsanstieg imVorjahresvergleich hatte sich seit seinem Höhepunkt im 2. Quartal 2022 (+717 000Personen; +1,6%) im Zuge des Aufholprozesses im Anschluss an die Rückgänge derCorona-Krise immer weiter abgeflacht und lag zuletzt im 3. Quartal 2024 nur nochbei +25 000 Personen (+0,1 %).Beschäftigungszuwächse ausschließlich in DienstleistungsbereichenIm 4. Quartal 2024 wuchs die Erwerbstätigenzahl ausschließlich in denDienstleistungsbereichen, und zwar gegenüber dem Vorjahresquartal um 130 000Personen (+0,4 %). Innerhalb der Dienstleistungsbereiche entwickelte sich dieBeschäftigung allerdings unterschiedlich: Der Bereich Öffentliche Dienstleister,Erziehung, Gesundheit wuchs kräftig um 204 000 Personen (+1,7 %) und damitgenauso stark wie im Vorquartal. Die zweitgrößte absolute Zunahme innerhalb derDienstleistungsbereiche im 4. Quartal 2024 verzeichnete der Bereich Finanz- undVersicherungsdienstleister mit +16 000 Personen (+1,5 %). Im Bereich Handel,Verkehr und Gastgewerbe gab es ein kleines Plus von 3 000 Personen (0,0 %). Beiden Unternehmensdienstleistern, zu denen auch der Bereich Vermittlung undÜberlassung von Arbeitskräften gehört, sank dagegen die Zahl der Beschäftigtenum 89 000 Personen (-1,4 %) und damit noch stärker als im 3. Quartal 2024. ImBereich Information und Kommunikation ging der seit neun Jahren, nämlich seitdem 4. Quartal 2015, und auch über die Corona Krise hinweg anhaltende