Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag weiter gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung in einem vergleichsweise impulsarmen Handel zu 1,0455 US-Dollar gehandelt.

"Der Euro zeigte sich zum US-Dollar von den sicherheitspolitischen Bedenken weitgehend unbeeindruckt", heißt es in einer Einschätzung von Experten der Landesbank Helaba. Am Wochenende wurde auf der Münchner Sicherheitskonferenz deutlich, dass sich die europäischen Staaten in sicherheitspolitischen Fragen künftig weniger stark auf die USA verlassen können.