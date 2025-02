PORR AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: PORR AG

HIT-Feedback & Preview Q4: Neues Margenpotenzial dank KI

Auf den 13. Hamburger Investorentagen hat PORRs CFO Klemens Eiter jüngst ein positives Gesamtbild der aktuellen Entwicklung des Konzerns gezeichnet. Für uns stellt vor allem der massive Auf- bzw. Ausbau der

Datacenter-Infrastruktur in Europa ein bislang unterschätztes Geschäftsfeld des Bauspezialisten dar.



Dynamische Marktentwicklung durch KI: Nach Prognosen von Marktexperten wächst der europäische Markt für Rechenzentren bis 2029 mit einer CAGR von knapp 30% und dürfte bis zum Ende des Jahrzehnts ein Marktvolumen von mehr als 400 Mrd. EUR innehaben. Wesentliche Treiber des wachsenden Bedarfs an Dateninfrastruktur sind vor allem der zunehmende Einsatz von Cloud-Technologien, maschinelles Lernen und KI-Anwendungen. In den vergangenen Jahren hat PORR bereits sieben Rechenzentren mit einer Leistung von bis zu 30 MW für namhafte internationale Player wie Vantage Data Centers und Data4 in Deutschland und Polen fertiggestellt, ein achtes befindet sich aktuell im Bau. Projekte dieser Art erfordert Spezial-Know-how von der Bedarfsanalyse und Planung über die Installation und die Integration der technischen Systeme bis hin zur technischen Abnahme und Inbetriebnahme. Gemäß dem Leistungsanspruch 'Alles aus einer Hand" deckt PORR auch hier den gesamten Projektlebenszyklus ab. So beinhaltete das für Vantage in Ludwigsfelde bei Berlin errichtete BER12 Data Center auf einer Gesamtfläche von 11.400qm nicht nur ein hochmodernes zweigeschossiges Gebäude mit Lagerhalle und Büroräumen sondern auch sämtliche komplexe Haustechnik auf dem Dach. Die für den Betrieb des Rechenzentrums benötigte Infrastruktur umfasst Kühlsysteme mit Abluftrückführeinheiten, Stromgeneratoren, Juice Boxen, Chiller, zwei unabhängige Stromleitungen zur Energieversorgung sowie viele weitere kritische Komponenten. Die Gesamtkosten für neue große Rechenzentren dürften sich u.E. jeweils auf einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Mio.- Euro-Betrag belaufen. Zudem lassen sich laut CFO aufgrund der Komplexität der Projekte überdurchschnittlich hohe Margen erzielen.



Margenprognosen angehoben: Wir sind auch vor diesem Hintergrund zuversichtlich, dass PORR den profitablen Wachstumskurs in 2025 ff. fortsetzen kann. Im Rahmen der finalen Berichterstattung zu 2024 rechnen wir mit einem Zieleinlauf im Mid-Point der Guidance (EBIT: 150-160 Mio. EUR), was einer operativen Marge von ca. 2,5% entsprechen dürfte (Vj.: 2,3%). Der Ausblick sollte überdies die für 2025 gesteckte Zielmarke von 3,0% untermauern. In Erwartung eines verbesserten Projektmix' durch die skizzierte Entwicklung im Bereich Datacenter heben wir sowohl die kurz- und mittelfristigen EBIT-Margenerwartungen (Ø2024-2030e: 2,8%; zuvor: 2,6%) als auch die TV-Marge (1,8%; zuvor: 1,5%) leicht an, erachten die Prognosen insbesondere in der langen Frist aber nach wie vor als konservativ.

Fazit: Das Themenfeld KI befeuert die u.E. ohnehin positiven Wachstumsaussichten im europäischen Infrastrukturbau, auch wenn die Technologie wie mit DeepSeek noch signifikante Effizienzsteigerungen erleben dürfte. Trotz der zuletzt beeindruckenden Kursentwicklung (3M: +48%) rangiert die PORR-Aktie bei Erfüllung unserer 2025er-Prognosen noch immer deutlich unter den historischen Bewertungsniveaus (Ø10Y-EV/EBIT: 8,8x). Wir erachten das Kurspotenzial daher als noch nicht ausgereizt und bestätigen nach Fortschreibung des Modells und Anhebung der Margenprognosen unser Rating 'Kaufen' mit einem neuen Kursziel von 26,00 EUR (zuvor: 20,00 EUR).

