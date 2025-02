Verbraucher lieben Eigenmarken - hohe Preise werden zum Dämpfer für Marken-Produkte (FOTO)

Köln (ots) - Eigenmarken weiter auf Erfolgskurs! Laut der Simon-Kucher

Shopper-Studie greift inzwischen jeder zweite Deutsche in Supermarkt und

Drogerie zu Eigenmarken. Zu Markenprodukten will derzeit fast niemand

zurückkehren. Im Gegenteil: Mehr als jeder Zehnte will zukünftig sogar noch

öfter Eigenmarken kaufen. Die anhaltend hohen Preise werden damit zum

gefährlichen Dämpfer für Markenartikel. "Die Inflation bedroht Markenprodukte

massiv", so Alexander Bilsing, Partner bei Simon-Kucher.



- Eigenmarken noch beliebter: Statt 43 % im Vorjahr kaufen jetzt bereits 52 %

überwiegend Eigenmarken

- 36 % der einkommensschwachen Haushalte greifen fast ausschließlich zu

Eigenmarken

- Keine Rückkehr zur Marke: 73 % planen weiter Eigenmarken zu kaufen, weitere 13

% sogar verstärkt

- 60 % achten verstärkt auf den Preis, 37 % auf die Qualität und 30 % auf die

Nachhaltigkeit der Produkte

- Frequenz der Lebensmitteleinkäufe steigt: 55 % der Deutschen kaufen mehrmals

die Woche ein







Köln, 18. Januar 2025 - Eigenmarke statt Markenprodukt! Mehr als die Hälfte derDeutschen greift laut der Simon-Kucher Shopper-Studie in Supermarkt und Drogerielieber zur günstigeren Alternative. Waren es im Vorjahr bereits 43 Prozent, dieüberwiegend Eigenmarken konsumieren, sind es 2025 bereits 52 Prozent.Jeder dritte einkommensschwache Haushalte greift fast ausschließlich zuEigenmarkenWoran das liegt? "Kunden sind preissensibel - das fördert das Wachstum vonEigenmarken", betont Alexander Bilsing, Partner bei Simon-Kucher. Vor allem beiMenschen mit geringerem Einkommen seien die Produkte beliebt. 2025 setzt mehrals jeder dritte einkommensschwache Haushalt fast ausschließlich aufEigenmarken.Zu Marken-Produkten will derzeit fast niemand zurückkehrenDer Eigenmarken-Trend dürfte dabei langfristig andauern. Fast niemand will beistabilen Preisen zu Markenprodukten zurückkehren. Mit 73 Prozent will einGroßteil der Verbraucher auch weiterhin Eigenmarken kaufen - weitere 13 Prozentwollen sogar verstärkt zugreifen. "Hohe Preise sind ein Dämpfer fürMarkenprodukte und fördern das Wachstum von Eigenmarken", weiß Bilsing.Eigenmarken sind mehr als nur die günstigere OptionUnd wenn die Preise sinken würden? Dann würde zwar rund jeder Vierte (24Prozent) wieder mehr Marken in den Einkaufswagen legen, mehr als die Hälftewürde hingegen bei den Einkaufsgewohnheiten bleiben. Tatsächlich würden selbstbei tieferen Preisen 14 Prozent mehr Eigenmarken konsumieren. "Verbraucherlieben Eigenmarken", sagt Bilsing. "Sie sind nicht länger nur die günstigereOption - sie etablieren sich als feste Alternative zur Marke. Weil sie laut