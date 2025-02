Gold stabil, Rüstungsaktien haussieren

Tagesbericht vom 18.02.25



Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert mit 2.898 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 2.912 $/oz um 11 $/oz über dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Aktienmärkte bleiben geschlossen. Die australischen Goldminenaktien geben heute Morgen leicht nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



17.02.25: Europäische Rüstungsaktien haussieren. In Deutschland steigen Rheinmetall um 14,0 %, ThyssenKrupp 19,8 %, Hensoldt 16,2 % und Renk 16,6 %. Die schwedische Saab und die britische BAE steigen jeweils über 10 % sowie die italienische Leonardo und die französische Thales jeweils über 5 %.



17.02.25, 22:48 Uhr: Berliner Zeitung: „Baerbock verplappert sich: Nach der Wahl Milliarden für die Ukraine. Eigentlich wollte die EU das Waffen-Projekt bis nach der Bundestagswahl geheim halten. Doch Annalena Baerbock ließ die Katze aus dem Sack“. „Baerbock ließ durchblicken, dass es um etwa 700 Milliarden Euro gehen könnte“. „Wir müssen schnell für die Verteidigung ausgeben, und zwar viel, Hunderte von Milliarden müssen sofort ausgegeben werden, sagte sie“.



Kommentar: Es ist auffällig, dass die Kursbewegungen der Rüstungsaktien von den Mainstreammedien praktisch unkommentiert bleiben. Dies wird sich in den nächsten Tagen ändern! Auch die vorgesehene EU-Neuverschuldung über 700 Mrd Euro für die europäische Aufrüstung, die von Außenministerin Annalena Baerbock „ausgeplappert“ wurde (vgl. „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“ 27.01.23), wird außer von der Berliner Zeitung von den Mainstreammedien nicht aufgenommen.



Interessant ist, dass es dagegen massenweise Insider (oder wenige Insider mit massenweisem Geld) geben muss, die am 17.02.25 bereits zum Handelsbeginn und im weiteren Tagesverlauf Milliardensummen in europäische Rüstungsaktien investiert haben.



Es zeichnet sich ab, dass die ausgeplapperten Milliardenprogramme der EU, die Reaktion der Finanzeliten auf die Friedensbemühungen von Donald Trump sind. Die tiefere Ursache, die notwendige permanente Bankenrettung, bestätigt sich erneut. Auch die europäischen Bankaktien konnten im Handel am 17.02.25 deutlich zulegen, vgl. Vortrag Edelmetallmesse München vom November 2022:



„Wir befinden uns jetzt in einem Stadium der permanenten Bankenrettung. Egal ob die Rettungsfonds für das Klima, Corona, die Gaspreisbremse, die Bundeswehr oder den Wiederaufbau der Ukraine aufgelegt werden. Die Banken werden über die Gewinnspanne bei der Vergabe der neuen Kredite permanent gerettet. Neue Rettungspakte „egal für was“ müssen folgen, um den Kollaps der Banken zu vermeiden. Diese Kredite werden nie zurückbezahlt und finanzieren die Banken bis zur Währungsreform (Quelle: http://www.stabilitas-fonds.de/files/Vortrag_Muenchen_2022.pdf), Folie 28.

