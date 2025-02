Dax nach erneutem Rekord moderat im Minus

Ähnlich sah es beim MDax aus, der das höchste Niveau seit August 2023 erreicht hat. Er sank zuletzt um 0,21 Prozent auf 28.095,02 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es außerdem um 0,17 Prozent bergab. Er hatte zu Handelsbeginn noch etwas angezogen, nachdem er am Montag endlich seine zur Jahrtausendwende aufgestellte Bestmarke geknackt hatte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag gleich zum Börsenstart eine neue Rekordmarke aufgestellt. Allerdings bekamen die Anleger angesichts des jüngsten Höhenflugs etwas Angst vor der eigenen Courage, weshalb der deutsche Leitindex schnell ins Minus rutschte und zuletzt 0,21 Prozent auf 22.751,17 Punkte verlor.

Zu Wochenbeginn war der Dax trotz fehlender Impulse von den geschlossenen US-Börsen erstmals über 22.800 Punkte geklettert und hatte knapp darunter geschlossen. "Die Hoffnung machenden Friedensverhandlungen für die Ukraine haben einen regelrechten Freudensprung ausgelöst", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Der langfristige bullische Trend sei ungebrochen, und nun nehme das Börsenbarometer die Marke von 23.000 Punkten ins Visier.

Allerdings blieben die Warnungen vor kurzfristigen Kursrücksetzern präsent, obwohl der starke Aufwärtstrend die Aussagekraft der technisch deutlich überkauften Indikatoren mindere, warnte der Experte. Nach der Bundestagswahl an diesem Sonntag könnte eine schwächere Börsenphase einsetzen. Es bleibe daher abzuwarten, wie der Februar ende "und ob sich die aktuelle Rally als Bullenfalle entpuppt".

Am späteren Vormittag könnten noch die ZEW-Konjunkturerwartungen Kursimpulse bringen. Nachmittags stehen US-Daten zur Unternehmensstimmung in der Region New York und vom Immobilienmarkt auf der Agenda.

Rüstungstitel glänzten nach dem jüngsten Höhenflug mit neuen Bestmarken. Während Rheinmetall und Hensoldt Rekorde aufstellten, schafften es Renk auf ein weiteres Hoch seit April. Bei Rheinmetall geht das Wettrennen um das höchste Kursziel unter den Analysten weiter. Die Nase leicht vorn hat nun Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler, der sein Kursziel von 800 auf 1085 Euro anhob - dieses liegt fast 14 Prozent über dem aktuellen Bewertungsniveau.

Bei CTS Eventim konnten sich die Anleger nach Rekordzahlen ebenfalls über einen Kursrekord freuen. Dank Gewinnen von 3,4 Prozent zählten die Aktien des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters zu den besten MDax-Werten. Die Eckdaten für das vergangene Jahr lägen über den Erwartungen und dürften das Vertrauen in den Anlagehintergrund wiederherstellen, kommentierte Analystin Lara Simpson von der US-Bank JPMorgan.

Der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke litt im vergangenen Jahr unter einer schwachen Nachfrage. Dennoch legten die Titel um 1,8 Prozent zu und setzten damit den jüngsten Höhenflug fort.

Elmos konnte mit seinem Quartalsbericht dagegen nicht punkten: Die Aktien büßten 6,9 Prozent ein. Ein Händler bezeichnete den Ausblick des Halbleiterherstellers als "vorsichtig". Der mittlere Wert der Zielspanne für die operative Marge (Ebit) 2025 liege etwas unter der Markterwartung.

Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group muss sich einen neuen Chef suchen, was die Aktien um 6,7 Prozent absacken ließ. Der Vorstandsvorsitzende Guido Grandi habe wegen strategischer Differenzen zur weiteren Ausrichtung des Unternehmens sein Vorstandsmandat und seine Position mit Ablauf des 17. Februars 2025 niedergelegt, teilte das Unternehmen mit. Dies sei eine immens negative Überraschung völlig aus dem Nichts, schrieb Analyst Klaus Ringel von der Investmentbank Oddo BHF. Gerade inmitten des strategischen Wandels des Herstellers von Verbindungstechnik komme die Führungsvakanz zur Unzeit./gl/tih

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,46 % und einem Kurs von 68,10 auf Tradegate (18. Februar 2025, 10:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +27,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,76 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 41,20 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7000 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 811,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 630,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.080,00EUR was eine Bandbreite von -34,05 %/+13,07 % bedeutet.