Elmos gibt vorsichtigen Ausblick für das neue Jahr

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Das Chipunternehmen Elmos rechnet im laufenden Jahr mit stagnierenden Umsätzen. 2025 würden Kunden ihre Bestände zunächst weiter abbauen, teilte Elmos bei der Vorlage vorläufiger Jahrezahlen am Dienstag in Leverkusen mit. Die Geschäfte sollten dabei in der zweiten Jahreshälfte anziehen. Zudem führe das geopolitische und konjunkturelle Umfeld zu Unsicherheit.

Der Umsatz dürfte daher 2025 in der Mitte der Spanne bei 580 Millionen Euro liegen, die Schwankungsbreite sieht Elmos dabei bei plus/minus 30 Millionen Euro. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht das Management bei 23 Prozent plus/minus drei Prozentpunkte. Dagegen sollen sich die Mittelzuflüsse im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern.